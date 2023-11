Jérôme Rothen s'attaque à Jean-Michel Aulas

Jérôme Rothen s’en est pris à Jean-Michel Aulas après la sortie de ce dernier sur l’OL.

Président emblématique de l’Olympique Lyonnais, Jean-Michel Aulas a quitté l’OL cette année après 36 ans à servir le club rhodanien. Les Gones sont désormais dirigés par John Textor qui est en désaccord avec Aulas depuis plusieurs semaines. Alors qu’il s’était fait rare dans les médias pendant un moment, JMA a commenté les actualités liées à l’OL ces derniers jours. La réponse de Jérôme Rothen ne s’est pas fait attendre.

Jérôme Rothen ne comprend pas Jean-Michel Aulas

L’ancien président lyonnais est revenu sur les incidents survenus le 29 octobre à Marseille en marge de l’Olympico entre l’OM et l’OL. Aussi, Aulas a-t-il évoqué les insuffisances de l’organigramme de l’OL. Jean-Michel Aulas a suggéré au club rhodanien de s’offrir les services d’un directeur sportif compétent. Il en a profité pour souffler le nom de Juninho, ancien directeur de l’OL sous le règne d’Aulas. Une proposition que Jérôme Rothen a du mal à comprendre. « Il a tout mis dans la gueule à Juninho en disant qu’il n’était pas prêt pour ce rôle. Et comment en un an après il vient nous expliquer que c’est l’homme de la situation ? », s’interroge le présentateur de RMC lors de son émission, Rothen s’enflamme.

Christophe Dugarry soutient Rothen

Jérôme Rothen n’est pas le seul à ne pas voir un retour probable de Juninho à l’OL d’un bon œil. Présent sur la même émission, Christophe Dugarry qui a récemment tenu des mots forts sur la Ligue 1, prend également le contre-pied de Jean-Michel Aulas et de John Textor, qui est déjà entré en contact avec le Brésilien. « J’espère qu’il (Juninho, ndlr) ne viendra pas. Ça a l’air d’être un garçon intelligent », a déclaré le champion du monde 1998.