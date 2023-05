Jérôme Rothen lance un avertissement au PSG pour Kylian Mbappé

L'ancien du Paris Saint-Germain a donné un conseil au club de la capitale sur la manière d'entourer Kylian Mbappé pour le convaincre de rester.

L'avenir de Kylian Mbappé est un enjeu majeur pour le PSG. Ce mercredi, L'Equipe annonçait que l'international français était en train de perdre confiance envers le club de la capitale et ne souhaitait pas activer son option d'un an pour prolonger son contrat avec le champion de France en titre jusqu'en juin 2025.

"Si Mbappé part, c'est dramatique"

Après tout, Kylian Mbappé est un compétiteur et doit en avoir assez de terminer son aventure européenne chaque année dès le mois de mars. Le PSG a donc tout intérêt à réussir à mieux entourer son numéro 7 pour la saison prochaine afin d'éviter de le perdre sans la moindre contrepartie en 2024. Dans son émission sur RMC, Jérôme Rothen a lancé un avertissement au PSG.

"Si Kylian Mbappé part dans un, le projet est dramatique. Entourer de joueurs importants pour que Kylian Mbappé pour brille, ça me paraît logique. Dans tous les clubs où on est passé, il y avait des grands joueurs et automatiquement ces grands joueurs là sont indispensables dans une équipe", a expliqué Jérôme Rothen.

"L'essentiel c'est les soldats"

"L'essentiel, ce n'est pas les têtes d'affiches, ce n'est pas les grands joueurs, c'est les soldats. C'est les soldats, comment ils se transcendent entre eux, ce qu'ils dégagent. Au PSG avec les moyens, il y en aura toujours des grands joueurs parce qu'ils ont plus de moyens qu'ailleurs", a ajouté l'ancien du PSG.

"Néanmoins, il ne faut pas être le petit pigeon à surpayer certains joueurs et à juste faire un recrutement de stars. Quand tu me parles de Victor Osimhen, de Bernardo Silva, d'entraîneurs, de Nagelsmann et tout ça, qu'ils nous amènent ça en nous disant ce sont les priorités : ils ont tout faux", a conclu Jérôme Rothen.

Un message qui a le mérite d'être clair. Jérôme Rothen souhaite donc que Nasser Al-Khelaïfi et les dirigeants du PSG mettent définitivement fin au bling-bling et engagent des joueurs capable de mouiller le maillot et de tout donner sur le terrain afin de faire briller les têtes d'affiches.