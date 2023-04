Jérôme Rothen incite le PSG à foncer sur Randal Kolo Muani

Ce mardi, Jérôme Rothen a clamé son envie de voir Randal Kolo Muani rejoindre le Paris Saint-Germain cet été.

L'avenir de Randal Kolo Muani sera l'une des principales interrogations du prochain mercato estival. Devenu l'un des joueurs les plus populaires du marché semaine après semaine grâce à ses performances avec l'Eintracht Francfort. Auteur de 20 buts et 14 passes décisives toutes compétitions confondues, l'international français est courtisé par plusieurs grands clubs européens, le Bayern Munich et le Paris Saint-Germain figurant parmi ceux qui reviennent le plus.

Rothen réclame Kolo Muani au PSG

Mais comme l'a précisé le directeur sportif de l'Eintracht, aucune offre concrète n'est parvenue aux dirigeants du club pour le moment. Ce mardi, Jérôme Rothen a invité le club de la capitale à se positionner réellement sur l'attaquant de 24 ans, quite à devoir dépenser plus de 100 millions d'euros, justifiant ce choix par l'ADN français et parisien de l'ancien Nantais. "Il est international français, il est né en région parisienne, il y a des connexions qui se font forcément avec la tête d’affiche c’est-à-dire Kylian Mbappé. Il faut faire en sorte que Kolo Muani soit là. S’il a envie, si c’est réciproque, il ne faut pas s’en priver. Si le PSG a les moyens financiers de l’attirer, parce que ça va coûter quand même beaucoup d’argent. Si le PSG est capable de mettre 100 millions d'euros, autant privilégier une piste française. J'y vais sur Kolo Muani", a-t-il expliqué dans l'émission Rothen s'enflamme ce mardi.

Et pour l'ancien joueur du PSG, Kolo Muani doit même passer avant des pistes telles que Victor Osimhen ou Harry Kane, notamment du au fait qu'il soit Français. "Ils sont capables a priori de les mettre (les 100 millions d'euros) sur Osimhen ou Harry Kane, autant privilégier une piste française, un attaquant français. Tu vas remettre de l’identification au PSG parce que quand tu es né en région parisienne, je ne suis pas certain, surtout cette génération-là, qu’il soit pour l’Olympique de Marseille. Tu es vraiment ancré Paris Saint-Germain. Tout ça fait que, en plus du talent du joueur, moi je vais sur Kolo Muani", a ajouté l'ancien international français.