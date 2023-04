Mercato : Francfort n'a pas reçu "d'offre concrète" pour Randal Kolo Muani

Désiré par de nombreux clubs en Europe, Randal Kolo Muani n'a pourtant été l'objet d'aucune offre réelle, comme l'affirme l'Eintracht Francfort.

Arrivé libre en provenance du FC Nantes l'été dernier, Randal Kolo Muani est rapidement devenu un joueur majeur en Bundesliga, où il brille avec l'Eintracht Francfort. Auteur de 20 buts et 14 passes décisives en 40 matches toutes compétitions confondues, l'attaquant français a franchi un cap et est s'est même ouvert les portes de l'équipe de France, avec qui il s'est fait remarquer pendant la Coupe du monde 2022.

Kolo Muani a la cote

Et forcément, le joueur de 24 ans n'en finit plus d'attirer les prétendants sur le marché des transferts. Sans surprise, le Bayern Munich, qui n'a pas réellement remplacé Robert Lewandowski malgré la bonne saison de Choupo-Moting, se verrait bien recruter une nouvelle pépite du championnat allemand. De son côté, le Paris Saint-Germain garde un oeil sur lui, bien que la priorité en attaque semble se porter sur Victor Osimhen, mais est tout de même entré en contact avec le joueur et son entourage, comme l'indique RMC Sport.

Francfort n'a reçu aucune offre

Mais d'après les mots de Markus Krösche, le directeur sportif de l'Eintracht, le club allemand n'a pour l'heure reçu aucune offre concrète pour son buteur, et n'exclue pas la possibilité qu'il reste la saison prochaine. "Randal attire l'attention grâce à ses performances, c'est normal. Il est logique qu'un club comme le Bayern s'intéresse aussi à lui. Le Bayern n'est d’ailleurs pas le seul club à s'intéresser à lui. Mais il n'y a pas encore eu d’offres concrètes, ni de la part du Bayern, ni de la part d'autres clubs. Mais il se sent très à l’aise avec nous, il peut encore progresser dans de nombreux aspects de son jeu avec nous", a-t-il confié au micro de Sky Sports.

Actuel 9è de Bundesliga, Francfort est quasiment sûr de ne pas jouer la Ligue des Champions la saison prochaine, ce qui pourrait pousser RKM vers un autre club qui la dispute afin de poursuivre sa progression. Avec une telle concurrence, son prix devrait rapidement s'approcher des 100 millions d'euros.