Jérôme Rothen désigne les trois joueurs de l'OM qui n'ont pas été au niveau contre le PSG

Pour Jérôme Rothen, la défaite de l'OM face au PSG s'explique principalement par la faiblesse technique de trois joueurs.

Dimanche soir, l'OM a été battu au Vélodrome sur le score de 3 buts à 0 par le PSG. L'écart entre les deux équipes est désormais de 8 points et l'OM aura sans doute du mal à combler son retard sur le PSG pour remporter le titre de champion de France qui lui échappe depuis 2010.

Rothen déçu par le niveau de l'OM lors du Classique

Après cette défaite, Jérôme Rothen, consultant pour RMC, s'est dit très déçu par la prestation de l'OM lors de l'émission « Rothen s'enflamme » : « Les Marseillais pouvaient largement faire mieux. Je pense que Marseille a progressé tout au long de l'année. Le classement, la très belle série, ils l'ont fait tous ensemble, avec l'entraîneur, avec le staff, avec les joueurs. Il y a des joueurs qui ont trouvé une régularité qu'ils n'avaient pas sur les dernières saisons.

« Sur ce genre de match, on a envie de voir plus, de voir mieux parce qu'on l'a vu contre des équipes moins fortes que le Paris Saint-Germain mais techniquement, je pense que les joueurs marseillais, pour certains, ont déçu. Je vais prendre l'exemple de Malinovskyi qui avait montré des choses intéressantes avec son pied gauche. Techniquement, je ne pense pas qu'il était à son niveau lors du match d'hier. Sanchez aussi. Il a été rayonnant lors des derniers matches, là, il était en dedans. »

Rothen pointe les lacunes techniques de Guendouzi, Rongier et Veretout

Mais c'est surtout le match de Guendouzi, Rongier et Veretout qui a particulièrement déçu Jérôme Rothen : « Je suis déçu aussi des milieux de terrains parce qu'on a mis en avant le rouleau compresseur marseillais ces dernières semaines mais quand tu as une équipe qui techniquement est très forte, comme le PSG et qui, physiquement, lutte avec toi, on a vu les limites de certains joueurs. »

« Je ne fais pas une fixette sur certains joueurs mais les limites de Guendouzi techniquement, les limites de Rongier techniquement, les limites de Veretout techniquement ça ne me surprend pas quand le niveau s'élève », a ajouté l'ancien joueur du PSG.

Pour Jérôme Rothen, la défaite de l'OM n'est pas une surprise en raison de ses difficultés en début de saison mais aussi ses derniers résultats au Vélodrome : « Sur la première partie de saison, tout n'a pas été parfait et en l'occurrence en Ligue des champions où ça a été une catastrophe : dans la gestion de la compétition et sur certains matches où il fallait se mettre au niveau et élever son niveau et certains joueurs ont montré leur limite. Je parle de ces trois joueurs-là car c'est la réalité.

« Sur l'année civile, les dernières prestations au Vélodrome, en championnat, c'est match nul contre Monaco en montrant beaucoup de limites sur une grande partie du match ; il y a eu la défaite contre Nice ; il y a eu le match contre Lens (en 2022, n.d.l.r.). Ce sont des adversaires qui techniquement sont capables de hausser leur niveau et il y a des Marseillais qui ont montré leur limite quand le niveau s'élève. »