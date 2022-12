Jean-Michel Larqué place Mbappé au même niveau que Platini et Zidane

Ce mardi, Jean-Michel Larqué a placé Kylian Mbappé au même niveau que Michel Platini et Zinédine Zidane dans l'histoire du football français.

8 buts, 2 passes décisives, un triplé en finale et l’impression d’être toujours plus fort. À 23 ans et pour sa deuxième Coupe du monde, Kylian Mbappé a encore une fois impressionné. Le joueur du Paris Saint-Germain a été un élément majeur de l’équipe de France au Qatar et marque déjà l’histoire de la Coupe du monde en rejoignant Pelé au nombre de buts inscrits dans la compétition (12), revenant à une longueur du record français détenu par Just Fontaine et à seulement 4 du record absolu de Miroslav Klose.

Mbappé au panthéon du football français

Cette nouvelle performance de classe mondiale renforce un peu plus l’empreinte qu’est en train de laisser le numéro 10 des Bleus dans l’histoire du football français et de la Coupe du monde. Pour Jean-Michel Larqué, la place du natif de Bondy n’est autre qu’aux côtés des plus grands joueurs de l’histoire de l’équipe de France. Dans Rothen s’enflamme ce mardi, l’ancien international français (14 sélections) n’a pas tari d’éloges sur le champion du monde 2018, qu’il place au même niveau que Michel Platini et Zinédine Zidane. « Il ne peut pas se créer les occasions tout seul. Il arrive à marquer des buts où il est au départ et à l’arrivée de l’action. Ce qu’il a fait en finale le place évidemment dans le panthéon des plus grands. Il est sur la première marche, mais ils sont trois sur la première marche : il y a Mbappé, Zidane et Platini », a-t-il lancé.