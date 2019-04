Jean-Michel Aulas : "Oui, Laurent Blanc est compatible avec moi et l'OL"

Après le communiqué publié par l'OL mercredi, le président Jean-Michel Aulas a commenté pour l'AFP les rumeurs d'un intérêt pour Laurent Blanc.

Mercredi, l'Olympique Lyonnais a publié un communiqué afin de démentir les informations du Progrès qui annonçait un rendez-vous cette semaine entre Jean-Michel Aulas et Laurent Blanc. Pour autant, le président de l'OL ne ferme pas la porte à l'ancien entraîneur du .

Dans des propos relayés par l'AFP ce jeudi, il déclare : "Laurent Blanc fait partie des entraîneurs qui peuvent m'intéresser. J'ai dit que je souhaitais engager quelqu'un qui pourrait nous permettre d'avoir certaines ambitions et que je souhaitais engager un coach parlant français ou anglais. Est-il Aulas compatible ? Oui, Laurent Blanc est compatible avec moi et avec l'Olympique Lyonnais, mais c'est aussi le cas pour José Mourinho et pour d'autres."

"J'ai beaucoup de respect pour lui"

Jean-Michel Aulas précise que la dernière fois qu'il a rencontré Laurent Blanc, "c'était en à l'occasion de la finale de la ". Il explique qu'il a "beaucoup de respect pour lui". En revanche, le dirigeant assure qu'il n'entamera aucune discussion avant le match contre le 5 mai. Une décision qu'il aurait prise "par respect pour l'équipe et pour Bruno Genesio". À cinq journées de la fin, les Gones sont 3es avec trois points d'avance sur l'ASSE (4e) et six de retard sur le LOSC (2e).