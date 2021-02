"Je veux rester au Real Madrid pour toujours" - Vinicius ne veut pas partir en prêt

Le Brésilien a souligné qu'il n'était encore que "au début de sa carrière" pour répondre aux spéculations sur son avenir

Vinicius Junior a exprimé son désir de "rester pour toujours au Real Madrid" tout en excluant un éventuel prêt dans un autre club cet été. Les supporters madrilènes attendent toujours que Vinicius réalise pleinement son potentiel deux ans et demi après ses débuts prometteurs sous Santiago Solari, mais il a au moins réussi à se faire une place régulière dans le onze de départ de Zinedine Zidane à Santiago Bernabeu.

Le joueur de 20 ans reste pleinement concentré sur ses ambitions à long terme dans la capitale espagnole malgré un démarrage lent avec les Merengue et des difficultés entrevues sous Zinedine Zidane, avec sa conviction que ses détracteurs attendent trop de lui à ce stade précoce de sa carrière. En manque de temps de jeu lors de la première partie de saison, Vinicius Junior a été annoncé sur le départ en prêt cet hiver, mais ce dernier a toujours clamé vouloir rester au Real Madrid.

Lorsqu'on lui a demandé s'il serait prêt à quitter Madrid en prêt dans un proche avenir, Vinicius a déclaré dans une interview accordée à TNT Sports : "Non. Je suis toujours concentré sur le fait de vouloir être au Real Madrid, d'être avec les meilleurs joueurs, d'apprendre aux côtés des meilleurs joueurs. J'ai 20 ans et j'ai l'impression de jouer depuis de nombreuses années, mais je ne suis qu'au début de ma carrière".

"J'apprends beaucoup des joueurs qui sont ici, ceux qui jouent à ma place. Je veux rester au Real Madrid pour toujours", a ajouté le Brésilien. Vinicius a été annoncé vers la Premier League en janvier dans le cadre d'un prêt, au milieu de l'intérêt signalé par Arsenal, Tottenham et Liverpool. Le talentueux ailier a également été lié au Paris Saint-Germain, ce qui suggère qu'il pourrait être utilisé comme une monnaie d'échange dans futur accord visant à recruter Kylian Mbappé à Santiago Bernabeu.

Vinicius a déjà accumulé 98 apparitions toutes compétitions confondues pour le Real Madrid, son dernier match étant une victoire 1-0 sur le Real Valladolid samedi. Le Brésilien a marqué 11 buts et délivré 20 passes décisives pour la Maison Blanche et son temps de jeu a augmenté en l'absence d'Eden Hazard pour blessure tout au long de la campagne 2020-2021. Vinicius a remporté trois trophées au cours de son séjour au Bernabeu, dont un titre en Liga, et pourrait en rajouter un à sa récolte au mois de mai, les Merengue se battant toujours pour remporter la Liga et la C1.

Vinicius Junior pourrait conserver sa place dans le onze de départ de Zinedine Zidane lorsque le Real Madrid affrontera l'Atalanta lors du match aller de leur huitième de finale de Ligue des champions mercredi. Les hommes de Zinedine Zidane doivent rejouer en Liga cinq jours plus tard, avec un match à domicile contre la Real Sociedad.