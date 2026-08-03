Dans un développement rapide qui pourrait enflammer le mercato estival, l'ailier français Moussa Diaby a tranché quant à son avenir et a informé la direction de l'Inter Milan de son accord total pour porter le maillot des Nerazzurri la saison prochaine, leur demandant de conclure un accord avec son club actuel, Al-Ittihad d'Arabie saoudite.

Le journal italien « La Gazzetta dello Sport » a révélé que Diaby a contacté directement les responsables de l'Inter au cours des dernières heures et leur a confirmé son souhait explicite de revenir sur le continent européen en passant par la porte de San Siro, à condition qu'un accord financier soit trouvé avec la direction d'Al-Ittihad pour finaliser la transaction.

Selon ce journal à large diffusion, Diaby n'envisage plus de poursuivre son aventure dans le championnat saoudien et pousse fortement pour partir cet été.

Le joueur, âgé de 26 ans, estime que le projet sportif de l'Inter et la compétition en Ligue des champions constituent l'option la plus adaptée à la prochaine étape de sa carrière.

Des négociations officielles sont actuellement en cours entre les directions de l'Inter et d'Al-Ittihad, dans le plus grand secret quant aux montants financiers demandés. Le club italien espère profiter du désir du joueur pour faire baisser les exigences du club saoudien, qui avait recruté Diaby lors d'un transfert colossal il n'y a pas si longtemps.

Diaby est considéré comme l'une des principales cibles de l'Inter pour renforcer le poste d'ailier, alors que l'entraîneur cherche à consolider les options offensives avant le début de la saison.

Les sources indiquent que l'accord du joueur représente 50 % de la transaction, tandis que le dénouement final reste suspendu à la capacité de l'Inter à convaincre Al-Ittihad de se séparer de sa vedette.

Aucun commentaire officiel n'a été émis du côté d'Al-Ittihad jusqu'à présent, mais la décision claire de Diaby met le club saoudien sous une forte pression, entre le fait de conserver le joueur ou d'accepter son départ et de réaliser un bénéfice financier avant la fermeture du marché des transferts.