La star de West Ham, Tomas Soucek, a reçu une violente menace de la part d'un supporter de Millwall, avant le derby très attendu entre les deux clubs londoniens ce week-end.

West Ham se déplacera au stade The Den samedi prochain, en Championship, où les deux équipes se retrouveront pour la première fois depuis 14 ans, dans un match largement considéré comme l'une des rivalités les plus féroces du football anglais.

L'international tchèque Soucek, âgé de 31 ans, souffre d'une blessure à la cheville et n'a pas joué avec West Ham cette saison, mais il a encouragé l'équipe de l'entraîneur Nuno Espirito Santo depuis les tribunes.

Cependant, le milieu de terrain a été averti de rester à l'écart du stade « The Den » par un supporter de Millwall lors d'une rencontre fortuite dans un lieu public, comme l'a indiqué le journal britannique « Daily Mail ».

Dans une vidéo qui a circulé sur les réseaux sociaux, Soucek a été menacé en ces termes : « Si je te vois à The Den samedi prochain, je te taillade ta putain de gueule, espèce de salaud. »

Des matchs précédents entre Millwall et West Ham ont été entachés d'actes racistes visant les joueurs de la part des supporters des deux équipes, tandis qu'un supporter âgé de 44 ans a été poignardé à la poitrine lorsque les deux clubs se sont rencontrés en Coupe de la Ligue en août 2009.

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