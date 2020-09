"Je tiens à rassurer sa famille" - Deschamps réagit au forfait de Mandanda en Bleus

Le sélectionneur a réagi ce vendredi en conférence de presse au forfait de Steve Mandanda, testé positif au Covid-19 pendant le rassemblement.

Steve Mandanda (35 ans) a dû quitter le rassemblement de l'équipe de ce vendredi matin, testé positif au Covid-19. Une nouvelle qui a surpris plus d'un observateur, le gardien n°2 des Bleus ayant déjà été positif quelques semaines plus tôt avec l' .

Invité à réagir au forfait de son gardien, le sélectionneur Didier Deschamps a déclaré en conférence de presse, avant le match contre la samedi (20h45) : "Je vais répondre comprendra qui pourra. Je n'ai aucune compétence dans le domaine médical. La Fédération a fait un communiqué avec les éléments suffisants et nécessaires. Steve a été testé positif en PCR mercredi. Le test de contrôle jeudi a aussi été positif et donc une décision a été prise. Je tiens à rassurer sa famille, il est arrivé en bonne santé et est reparti en bonne santé. Je ne suis pas médecin. Entre ce qui peut se dire, le vrai du faux, je ne vais pas aller sur ce terrain là parce que je n'ai pas la compétence. Dans certaines situations, il vaut mieux la fermer, donc je la ferme."

Hugo Lloris, son partenaire et concurrent au poste, a également dit quelques mots à ce sujet : "Il y a toujours une très bonne communication entre le sélectionneur, le staff et les joueurs. On l'a su jeudi midi. On nous a bien expliqué les choses. On est déçus pour lui car c'est un coéquipier et un membre important de cette équipe. Le plus important c'est qu'il soit en bonne santé. On connait tous la situation sanitaire, il y une épée de Damoclès dès qu'un test est positif. À nous de faire attention pour éviter une contamination ou celle de nos proches mais on ne peut pas contrôler ce que font les coéquipiers."

En milieu de journée, la Fédération Française de Football (FFF) a publié un nouveau communiqué sur le forfait de Steve Mandanda, souhaitant rappeler qu'elle ne rejettait en aucun cas la faute sur les dirigeants de l'OM et son staff médical.