La FFF apporte des précisions concernant le forfait de Steve Mandanda

Testé positif au Covid-19, Steve Mandanda sera absent en Suède et contre la Croatie. Un forfait sur lequel communique de nouveau la FFF ce vendredi.

Le gardien n°2 de l’équipe de , Steve Mandanda, a effectué deux tests PCR jeudi qui se sont révélés positifs. Il est donc forfait pour les matches en samedi, et contre la mardi prochain, a fait savoir le staff tricolore via un communiqué officiel.

"Comme le stipulent les règlements de l’UEFA, l’ensemble de la délégation française a subi un test virologique, dit PCR, mercredi en début d’après-midi à Clairefontaine, dans l’optique de son déplacement en Suède pour la rencontre de Nation’s League, samedi à 20h45 à Solna. Le Dr Franck Le Gall, médecin de l’équipe de France, a pris connaissance des résultats de l’ensemble de ces tests ce jeudi. Celui de Steve Mandanda étant positif au Covid-19, le gardien de but a effectué un second test PCR dans la journée. Ce nouveau test s’est également révélé positif", a ainsi indiqué la FFF.

L'article continue ci-dessous

Steve Mandanda absent contre la Suède et la Croatie. https://t.co/ypA8QeLVik — Equipe de France ⭐⭐ (@equipedefrance) September 3, 2020

Cette annonce fait beaucoup parler depuis jeudi, puisque le joueur avait déjà été testé positif par le staff de l' ces dernières semaines, avant que la FFF ne reçoive le feu vert olympien pour que Steve Mandanda puisse participer au rassemblement.

Plus d'équipes

Ainsi, la Fédération a décidé d'apporter des précisions ce vendredi. Elle écrit dans un nouveau communiqué qu'elle "tient à préciser que ni elle, ni le staff de la sélection ne remettent en cause le sérieux et la probité des dirigeants de l’Olympique de Marseille et de son staff médical. De façon à dissiper tout malentendu, la FFF indique que l’Olympique de Marseille a fourni aux services de la Fédération, en temps et en heure, les documents médicaux nécessaires à la convocation de Steve Mandanda pour les matches contre la Suède et la Croatie. Si les tests PCR passés par Steve Mandanda ce mercredi et ce jeudi se sont révélés positifs, alors que le joueur est asymptomatique, il s’agit très certainement de traces résiduelles sans que cela ne puisse "être considéré comme une réinfection ou une persistance virale", ainsi que l’a expliqué le Conseil scientifique dans son avis n°8 du 20 juillet dernier. Steve Mandanda ne doit donc pas être considéré comme malade ou contagieux. Il s’est d’ailleurs entraîné normalement avec l’Équipe de France à Clairefontaine.

"Le Comité médical de l’UEFA aurait dû recevoir son dossier médical complet, en anglais, ainsi que le règlement de l’instance européenne le prévoit, ce qui n’a pas été le cas dans les délais impartis. La FFF et le staff de l’Équipe de France adressent toute leur sympathie à Steve Mandanda et à sa famille, ainsi que ses sentiments respectueux à l’Olympique de Marseille et son staff médical."