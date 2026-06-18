« Je suis sûr qu'on va y arriver... » : Mbappé motive les Bleus

Au lendemain de la victoire (3-1) contre le Sénégal, qui lance idéalement la Coupe du monde 2026, l’équipe de France a célébré le record de buts internationaux battu par Kylian Mbappé en lui offrant un maillot spécial. À cette occasion, le capitaine des Bleus a prononcé un discours enthousiaste à l’intention de ses coéquipiers.

Kylian Mbappé continue d’imprimer sa marque sur l’équipe de France, à seulement 27 ans, il est devenu le meilleur buteur de l’histoire des Bleus grâce à son doublé lors du match d’ouverture de la Coupe du monde 2026 face au Sénégal, portant son total à 58 buts en 99 sélections et dépassant ainsi d’une unité le record d’Olivier Giroud.

Ce record a été célébré mercredi soir lors d’un repas avec ses coéquipiers, qui ont tous signé le maillot floqué du numéro « 58 » offert par le sélectionneur Didier Deschamps.

Après les applaudissements de ses coéquipiers, le capitaine s’est levé pour adresser quelques mots à l’assemblée.

Dans une vidéo diffusée jeudi par la Fédération française de football sur sa page officielle « X », Mbappé a déclaré : « Merci à tous les joueurs ! À tous ceux que j’ai connus en équipe de France au fil de ces années, ceux qui étaient là depuis le début, ceux qui nous ont rejoints récemment, les plus jeunes, le staff technique… Je n’en ai connu qu’un seul, c’est facile (rires). Je remercie aussi toutes les personnes qui travaillent autour de l’équipe de France, le staff médical, et tous ceux qui veillent à ce que nous nous sentions bien. »

La star du Real Madrid a ajouté, selon le réseau « RMC Sport » : « C’est toujours formidable d’entrer dans l’histoire de sa sélection, mais nous en parlerons plus tard. Nous savons tous pourquoi nous sommes là. Nous avons bien commencé hier. Ce n’était pas facile, mais nous savons qui nous sommes et ce dont nous sommes capables. »

Il a conclu : « Avec le groupe que je vois, la façon dont nous vivons et tout ce que nous faisons, je pense que nous avons tous les atouts nécessaires pour réussir. Mais dans le football, on sait que cela ne suffit pas, il faut en faire davantage. Mais je suis sûr que nous y arriverons. »

Les Bleus affronteront l’Irak mardi prochain en matinée pour leur deuxième match, puis concluront la phase de groupes face à la Norvège vendredi.























