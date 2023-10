"Je suis nul", Vinicius dévoile sa frustration

La star du Real Madrid, Vinicius Junior, a admis qu'il était frustré par sa propre forme

La Selecao a été battue 2-0 par l'Uruguay pour la première fois en 22 ans.

Vinicius n'a pas connu un début de saison des plus prometteurs, manquant un mois sur blessure, mais il a tout de même inscrit trois buts et délivré une passe décisive lors de ses sept apparitions. On a toujours l'impression que Vinicius est en train de s'adapter au nouveau système des Blancos, avec Jude Bellingham à la baguette.

L'article continue ci-dessous

Du côté brésilien, les choses se sont nettement dégradées.

"J'ai été très mauvais lors des derniers matches, j'ai beaucoup de progrès à faire. Il s'agit d'avoir les idées claires pour pouvoir faire le maximum pour l'équipe", a-t-il déclaré à Ge Globo via Relevo.

Jusqu'à présent, Vinicius a inscrit trois buts et délivré trois passes décisives en 24 sélections avec le Brésil, mais il ne s'est pas encore pleinement exprimé en sélection.

"Je pense que mon passage en équipe nationale n'a pas encore été à la hauteur de mes espérances. Je dois encore beaucoup évoluer pour pouvoir jouer au mieux, comme je le fais au Real Madrid".

Carlo Ancelotti espère que la frustration de Vinicius se transformera en performances lorsqu'il reviendra en Espagne. Si le Real Madrid parvient à maintenir Bellingham à son niveau actuel et à ajouter un Vinicius en pleine forme à l'équation, il disposera à nouveau d'une attaque redoutable. Actuellement, la crainte est que si l'Anglais peut être arrêté, le Real Madrid peut l'être aussi.