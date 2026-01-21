"Je suis humain", le cri du cœur de Vinicius

L'ailier brésilien, qui a insisté sur le fait qu'il était « humain lui aussi », a également abordé les spéculations concernant son avenir et le récent changement d'entraîneur, affirmant rester serein quant à une prolongation de contrat malgré la fin de son contrat dans un peu plus d'un an.

Vinicius a accordé une interview sincère après le match, suite à la victoire convaincante du Real Madrid face à Monaco, se confiant sur le poids psychologique de ces dernières semaines tumultueuses. L'attaquant s'est retrouvé la cible de sifflets de la part d'une partie du public du Bernabéu après une baisse de régime collective, une réaction qui, de son propre aveu, l'a profondément touché.

« Jouer pour le plus grand club du monde est très compliqué, les exigences sont extrêmement élevées », a déclaré Vinicius à Movistar+. « Mais je suis humain, moi aussi. Je ne veux pas être hué chez moi, où je me sens parfaitement à l'aise. Ces derniers temps, je ne me sentais pas bien car à chaque erreur, j'étais hué. » Tout en reconnaissant que les supporters « paient un prix exorbitant » et sont en droit d'exiger l'excellence, il a admis que l'ambiance récente avait été « très compliquée ».

Le Brésilien a également profité de l'occasion pour se distancer des remous qui secouent le club, notamment le récent changement d'entraîneur. Vinicius a nié toute influence sur le départ de Xabi Alonso, alors que des rumeurs font état de tensions entre les deux hommes. Le joueur de 25 ans, qui a chaleureusement félicité le nouvel entraîneur Alvaro Arbeloa sur la ligne de touche mardi soir, a exprimé sa frustration d'être au cœur de toutes les polémiques.

« Je suis toujours au centre de l'attention et je ne veux pas être associé à ce qui se passe en dehors du terrain. Je veux être reconnu pour ce que j'ai fait pour ce club », a-t-il affirmé avec conviction. Appelant à l'unité pour sauver la saison après l'élimination en Coupe du Roi et la défaite en finale de la Supercoupe d'Espagne, il a ajouté : « En interne, nous avons besoin du soutien de nos supporters pour que tout rentre dans l'ordre. Unis, nous ferons mieux cette saison. »