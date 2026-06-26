Au lendemain de Tunisie - Pays-Bas (1-3), Willem van Hanegem critique ouvertement la défense orchestrée par le sélectionneur Ronald Koeman. « De Kromme » espère donc qu’un joueur retrouvera sa place pour affronter le Maroc en seizièmes de finale de la Coupe du monde.

Dans sa chronique publiée vendredi dans l’Algemeen Dagblad, Van Hanegem dénonce surtout les espaces laissés par les Oranje. « C’était déjà le cas contre la Suède. Cela aurait pu nous coûter trois buts au lieu d’un seul. »

Selon lui, Nathan Aké, aligné comme arrière gauche, remontait trop vers l’axe, exposant le flanc gauche en cas de perte de balle. Il pointe aussi le manque d’engagement de Virgil van Dijk : « Notre capitaine se montre parfois si passif qu’on se demande s’il est blessé. Il faut pouvoir combler ces espaces. »

Van Hanegem espère donc une nette amélioration face au Maroc, prochain adversaire des Pays-Bas. « Sinon, on risque de se retrouver face à Saibari, qui, en faux neuf, surgit de partout et fait mal. Il est malin et rapide. Je suis donc content que Van de Ven revienne mardi. Sa vitesse nous a manqué jeudi. »

Pour l’ancien coach, la rencontre de mardi entre les Pays-Bas et le Maroc s’annonce particulière : « J’ai beaucoup d’amis marocains. Ils sont fous de joie, ils sont convaincus qu’ils vont nous battre. »

« Je ne nous considère pas comme favoris pour ce match, et eux non plus. Le Maroc va attaquer, ce qui nous offrira des espaces et des occasions », conclut Van Hanegem, convaincu que l’équipe de Koeman pourra en profiter.

En cas de succès, les Oranje affronteront en huitièmes de finale le vainqueur du duel entre l’Afrique du Sud et le pays hôte, le Canada, pour une place en quarts.