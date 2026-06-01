« Je serais surpris que Robin van Persie reste sur le banc du Feyenoord »

Selon Leon ten Voorde, journaliste de Tubantia et de l’Algemeen Dagblad, Robin van Persie devrait être démis de ses fonctions d’entraîneur du Feyenoord cet été. Il l’a annoncé dans l’émission « Voetbalpraat » sur ESPN.

Plus tôt dans la journée, Dévy Rigaux, le nouveau directeur technique du club, a entretenu le flou sur l’avenir de l’ancien international néerlandais en déclarant : « Nous allons d’abord analyser la saison écoulée, puis prendre une décision. »

« Nous prenons le temps de la réflexion. Aucune date limite n’a été fixée. Dès que notre cap sera clair, nous déciderons », a conclu le dirigeant belge.

Plus tard, dans l’émission Voetbalpraat, Kwakman a défendu cette approche : « Il est normal qu’il veuille d’abord faire le point sur la situation. Il va sans doute s’entretenir avec les joueurs et le staff. Il vient de prendre ses fonctions et dispose encore de quelques semaines, début juin, pour se pencher sur le sujet. C’est tout à fait logique. »

Marciano Vink abonde dans le même sens : « Il est tout à fait logique de mener un audit approfondi. Si l’on examine la gestion des cadres, la façon dont l’affaire Timber a été gérée, la question du capitanat ou l’intégration des recrues, on comprend que ces éléments sont au cœur des préoccupations d’un directeur technique. »

« Van Persie est-il déjà installé dans son fauteuil ? Je ne serais pas surpris. Son unique atout, c’est d’avoir atteint l’objectif : une place en Ligue des champions », ajoute Vink.

Ten Voorde anticipe un départ imminent de Van Persie. « J’ai du mal à croire que Rigaux n’ait pas déjà une idée précise en tête. Il a sûrement déjà formé son opinion, et la conférence de presse d’aujourd’hui pourrait bien confirmer que Van Persie ne restera pas sur le banc du Feyenoord », conclut le journaliste.