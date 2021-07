"Je ressens le même football que Simeone"

Nouvelle recrue de l'Atlético Madrid, De Paul est certains que la collaboration avec Simeone va fonctionner, les deux respirant le même football.

Quand un Argentin rencontre un autre Argentin, ça fait forcément des étincelles. Et quand en plus, ils respirent le même football… Entre Rodrigo De Paul et Diego Simeone, l’alchimie ne devrait pas mettre longtemps à se créer.

Le désormais ancien milieu de terrain de l’Udinese n’a pas caché son enthousiasme, se montrant au septième ciel pour son transfert à l'Atletico Madrid.

L'Argentin retrouvera son compatriote Simeone sur le banc, pour qui il a beaucoup de respect.

"Simeone est incroyable, l'un des meilleurs au monde, a déclaré le milieu au micro de la Liga. Sa carrière et ce qu'il a gagné le disent, j'apprendrai beaucoup et cela me motive beaucoup. Nous voyons et ressentons le football de la même manière."​

De Paul est passé de l'Udinese à l'Atletico pour 35 millions, lui permettant de faire le grand saut chez un cador européen.

"C'est un grand club, mais avec des gens qui vous font vous sentir comme une famille. C'était mon rêve, un de mes rêves. Maintenant, je veux écrire une page dans ce club qui m'a ouvert ses portes."

"Le groupe m'a très bien accueilli et j'ai essayé de m'adapter à l'équipe. Je suis sûr que la compétition interne sera bonne pour tout le monde, je suis là pour me battre et aider l'équipe."

Le milieu de terrain vient de rentrer du triomphe en Copa America avec l'Argentine aux côtés de Leo Messi.

"Gagner était important, nous n'avions pas pu le faire depuis 28 ans. Maintenant, je veux aussi vivre cette expérience avec l'Atletico en gagnant avec cette équipe."​

La crise du Covid-19 a fermé les stades ou plutôt l’accès aux fans, mais De Paul espère que les scénarios pourront être inversés cette saison.

"J'aimerais voir le stade plein de fans applaudir pour un but et pousser l'équipe, dans le football, pour nous, les fans sont un élément important."​

La nouvelle recrue de l'Atletico a d’ailleurs été impressionnée par l'enthousiasme du peuple rouge et blanc.

"Ces derniers jours, les démonstrations d'affection ont été exagérées: on m'a parlé de l'amour des fans pour le club, mais c'était une surprise. Je leur dis que je viens me battre et donner de la joie, nous espérons réaliser quelque chose d'important ensemble ! ".