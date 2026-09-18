« Je regarde le Barça pour lui » : un aveu retentissant venu de l'Atlético

Álex Baena, milieu de terrain de l'Atlético Madrid, n'a pas caché son admiration pour le FC Barcelone et pour la star du club catalan Lamine Yamal, affirmant que suivre les matches du Barça est désormais, pour lui, lié au fait de voir le jeune ailier sur le terrain.

Baena, qui avait déjà reconnu, du temps où il évoluait à Villarreal, que jouer pour le Barça était « l'un de ses plus grands rêves », a évoqué cette fois ses choix pour le Ballon d'Or, et n'a pas hésité à placer Lamine Yamal en tête de sa liste.

Baena a déclaré : « Je suis très clair là-dessus. Mon top 3, ce sont Lamine, Rodri et Messi », avant de préciser sa position sur la star du Barça : « Au bout du compte, pour moi, Lamine est le meilleur joueur du monde. »

Le joueur de l'Atlético Madrid a également salué ce qu'a offert Rodri avec la sélection espagnole, en plus de son estime pour ce qu'a accompli Lionel Messi, avant de révéler que son admiration pour Lamine dépassait le simple fait de suivre ses matches avec le Barça.

Baena a ajouté : « Je l'ai beaucoup vu s'entraîner cet été. Ce sont des choses qu'on ne voit aucun coéquipier faire », soulignant que regarder l'ailier espagnol lui procure le même sentiment que celui qu'il éprouvait en suivant Messi.

Le milieu de terrain espagnol a confié : « Je pense qu'il fait partie des rares joueurs pour qui, à eux seuls, je regarde les matches. Ça ne m'était arrivé qu'avec Messi, dont je regardais les matches juste pour le voir jouer, et c'est la même chose qui m'arrive avec lui. »

L'admiration de Baena pour Lamine va jusqu'à reconnaître qu'il suit le Barça spécialement pour lui, déclarant : « Je regarde le Barça pour lui, et pour plusieurs autres raisons, mais s'il ne joue pas, il me serait très difficile de les regarder. »

Baena dévoile l'évolution de l'état de Julián Álvarez

Baena a également parlé de son coéquipier à l'Atlético Madrid, Julián Álvarez, évoquant l'amélioration de son état psychologique après la période difficile qu'il a traversée durant l'été.

Il a déclaré : « Je le vois bien mieux sur le plan émotionnel. Au bout du compte, il a traversé un processus très difficile, surtout sur le plan personnel », affirmant que les joueurs de l'Atlético ont tenté de le soutenir tout au long de la période écoulée.

Il a ajouté : « Nous avons essayé de l'aider autant que possible, et nous le comprenons toujours », avant de révéler que l'attaquant argentin a commencé à retrouver progressivement son moral.

Baena a conclu ses propos ainsi : « Aujourd'hui, il va très bien, il a hâte de finir l'année et de nous aider autant que possible. Chaque jour, il sourit davantage avec ses coéquipiers, et c'est finalement ce qu'il y a de plus important. »