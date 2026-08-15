Ryan Flamingo fait l’objet de vives critiques sur ESPN après la difficile victoire 2-1 du PSV sur la pelouse d’Excelsior. Le défenseur a perdu un duel aérien important face à Casper Widell en seconde période, sur l’égalisation des Rotterdamois. Mario Been et Hugo Borst se montrent critiques à l’égard de la prestation du joueur du PSV.

Been voit surtout chez Flamingo un manque d’impitoyabilité. « C’est simplement une question de gagner son duel, et Flamingo le perd assez facilement », analyse-t-il. « Peut-être que sur ce genre de ballons, il faut défendre un peu plus loin du but. »

Selon Been, cette action s’inscrit dans un problème plus large qu’il perçoit chez le joueur du PSV. « Il perd très facilement le duel et cela montre qu’il n’est pas vraiment un défenseur impitoyable. Il a eu de grands moments au milieu de terrain, notamment à l’époque où il jouait à Utrecht, mais je ne le trouve pas assez impitoyable pour dégager ce genre de ballons dans l’axe. »

Borst va ensuite encore plus loin. « Je ne suis pas pour le PSV, mais je peux imaginer qu’en tant que supporter, tu en aies complètement marre de ce type », lance le chroniqueur, ce à quoi Marciano Vink proteste immédiatement. Borst se demande en outre si un autre environnement pourrait peut-être faire du bien à Flamingo.

Vink, lui, prend clairement la défense du défenseur de 23 ans et rappelle ses précédentes prestations solides. « Quand Boscagli était à côté de lui, puis plus tard Schouten en Ligue des champions, il a défendu à lui seul de grands espaces contre de vrais super-buteurs vendus pour des dizaines de millions. Contre Gyökeres (qui jouait alors au Sporting CP, ndlr), par exemple, il a vraiment tenu son rang. »

« C’est un joueur qui a besoin de confiance », poursuit Vink. « Je pense aussi que ce but qu’il a marqué la semaine dernière contre Fortuna lui a vraiment fait énormément de bien. » Dans le même temps, l’analyste reconnaît que la nonchalance joue parfois des tours à Flamingo : « C’est un petit peu dans sa nature. »

Vink le compare alors à Frank de Boer. « Il faisait aussi ce genre de petites erreurs, sauf que Frank de Boer était en plus très intelligent, très fort tactiquement et fort dans son placement. Flamingo n’a pas ça. » À la question de savoir si Flamingo est peut-être davantage un milieu de terrain, Vink répond par l’affirmative : « En réalité, il se situe entre le milieu de terrain et le défenseur. »