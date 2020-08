"Je ne veux pas être un Kaka, je veux être Reinier"

Le jeune brésilien de 18 ans, prêté deux saisons au BVB par le Real, veut écrire sa propre histoire. Loin des comparaisons avec d'anciennes gloires.

Reinier, fraîchement prêté au , a rejeté les comparaisons avec Kaka, la star brésilienne qui a remporté le Ballon d’Or alors qu’elle jouait avec l’ en 2007.

Le joueur de 18 ans est arrivé en Europe au en provenance de Flamengo en janvier dernier et, après avoir échoué à intégrer l'équipe première du Champion d' , a été prêté deux ans au BVB, un accord similaire s'étant avéré bénéfique pour Achraf Hakimi par le passé.

"Ma famille et moi n'avons pas eu à réfléchir à deux fois"

Il a déjà commencé l'entraînement de pré-saison avec l'équipe de , et il est impatient de se faire un nom selon ses propres mérites.

"Je ne veux pas être un Kaka, je veux être Reinier. C’est une bonne chose d’être comparé à un tel joueur, mais je veux montrer quel footballeur je suis. Je veux réussir avec le club, gagner des titres si possible et donner beaucoup de joie aux fans", a déclaré le jeune brésilien aux médias.



"Ma famille et moi n'avons pas eu à réfléchir à deux fois. Ce club est connu pour développer des joueurs. Lorsque cette option est apparue, nous savions que c'était la bonne (...) Je peux jouer n'importe où à l'avant. Partout où le coach a besoin de moi, je suis prêt. Je veux aider l'équipe et faire de mon mieux pour l'équipe", a ensuite ajouté Reinier.

Le meneur de jeu a rapidement acquis une réputation positive dans son pays natal pour ses qualités offensives au milieu de terrain. De plus, il a été un habitué des équipes de jeunes brésiliennes, se produisant notamment régulièrement pour les moins de 23 ans.

Le BVB commencera la saison de avec un affrontement contre le , le 19 septembre prochain.