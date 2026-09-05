L'Allemand Jens Wissing, entraîneur d'Al-Ittihad, a vivement réagi aux déclarations d'Ange Postecoglou, entraîneur d'Al-Nassr, à l'issue du Clasico qui s'est achevé sur une victoire du « Doyen » sur le score de 2-1, dans le cadre de la cinquième journée de la Roshn Saudi Pro League.

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Postecoglou avait affirmé après la rencontre qu'Al-Ittihad ne s'était montré influent que durant les 15 premières minutes, soulignant qu'Al-Nassr avait ensuite été la meilleure équipe et celle qui s'était procurée les occasions. Ces propos de l'entraîneur australien ont toutefois suscité une réponse remarquée de Wissing.

Interrogé sur les déclarations de Postecoglou, l'entraîneur d'Al-Ittihad a répondu : « Je veux d'abord m'en assurer. Tout le monde a vu ce que nous avons fait, nous n'avons pas été heureux sur les contres que nous avons créés, et ce que nous avons fait sur le terrain, tout le monde peut le voir. »

Wissing a ajouté qu'Al-Ittihad ne s'était pas contenté de défendre son avance, mais avait géré la pression d'Al-Nassr grâce à des ajustements tactiques clairs, expliquant : « Nous avons essayé d'équilibrer l'équipe lors des changements, et nous avons joué à 5 joueurs derrière pour réduire les centres. »

L'entraîneur allemand a affirmé que son équipe avait beaucoup progressé depuis le match face à Al-Qadsiah, notamment sur les plans tactique et mental, déclarant : « Le match d'aujourd'hui est différent de celui contre Al-Qadsiah. Depuis cette rencontre, nous avons beaucoup progressé sur les plans tactique et mental, et ce que j'ai vu comme tactique, comme état d'esprit et ce que nous avons appliqué sur le terrain était formidable. »

Wissing a conclu sa réponse en soulignant qu'Al-Ittihad avait livré sa meilleure période en début de match, indiquant qu'il aurait pu marquer plus d'un but, et a dit : « Durant les 35 premières minutes, nous avons livré un match formidable, nous avons marqué deux buts et nous aurions pu en marquer davantage, et Al-Nassr nous a subtilisé un but en première période. »