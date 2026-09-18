Le Brésilien Raphinha, capitaine du Barça, a ouvert le feu sur l'attitude de l'Atlético Madrid vis-à-vis de Julian Alvarez, exprimant son incompréhension face à la décision du club à l'égard de l'attaquant argentin, dans un contexte marqué par les rumeurs faisant état du souhait du joueur de partir ces derniers temps.

Raphinha a déclaré, dans des propos accordés à la radio « RAC1 » : « Je ne comprends pas ce qu'a fait l'Atlético, car si un joueur ne se sent pas bien quelque part, et je parle pour moi-même, il est difficile que les choses se passent bien », ajoutant : « Il avait clairement exprimé son désir de partir. »

Les déclarations de Raphinha interviennent alors qu'il a réalisé un début en force avec le Barça cette saison, après avoir inscrit 9 buts en Liga et 2 buts en Ligue des champions, affirmant qu'il n'a pas été surpris par ce niveau, car il s'attendait à un bon début après le travail accompli au cours de la période précédente.

La star brésilienne a révélé que jouer comme avant-centre était une expérience nouvelle pour lui, expliquant qu'il n'avait pas évolué avec cette régularité au poste de numéro 9 auparavant, mais qu'il s'était adapté rapidement aux exigences de l'entraîneur Hansi Flick, assurant sa disponibilité à jouer à n'importe quel poste au service de l'équipe.

Raphinha a également évoqué ses statistiques qui ont surpassé celles de Lionel Messi en début de saison, qualifiant la chose de « folie », mais il a souligné que Messi reste « le meilleur joueur de l'histoire », estimant qu'il vit actuellement « l'apogée de sa carrière professionnelle ».

Raphinha a par ailleurs salué le rôle joué par Hansi Flick dans le changement de sa situation au sein du Barça, soulignant que l'entraîneur allemand a grandement contribué à sa transformation et à la progression de son niveau depuis la saison dernière.

Évoquant le Ballon d'or, Raphinha a clairement apporté son soutien à son coéquipier Lamine Yamal, affirmant que ses statistiques, ses titres et son niveau avec le Barça et la sélection espagnole font de lui, selon son point de vue, le plus méritant du trophée.

Il a déclaré : « Si le trophée est juste, il doit revenir à Lamine », ajoutant : « Mbappé ? Le Ballon d'or revient à Lamine. »

Le capitaine du Barça estime que l'équipe possède les moyens de rivaliser pour les titres cette saison, affirmant que remporter la Ligue des champions et le titre de Liga serait « la meilleure chose » qu'il puisse accomplir avec le club, à condition que l'équipe maintienne son niveau actuel.