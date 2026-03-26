"Je mérite de jouer plus", cette star du Barça passe aux menaces

La dernière en date concerne Roony Bardghji, qui a connu une première saison difficile au Camp Nou.





Arrivé l'été dernier en provenance du FC Copenhague, Bardghji a impressionné à chaque fois que Flick a fait appel à lui, mais n'a disputé que 22 matchs toutes compétitions confondues, la grande majorité en tant que remplaçant.





Bardghji s'est exprimé publiquement et a admis son mécontentement quant à son faible temps de jeu, comme il l'a confié à la télévision suédoise (via Sport).





« La vérité, c'est que jusqu'à présent, j'ai très peu joué. Je suis patient, mais honnêtement, je pense mériter de jouer davantage. Je ne suis pas pleinement satisfait, mais c'est le football. Je respecte ceux qui sont dans l'équipe depuis longtemps, ce sont mes coéquipiers. Je sais ce dont je suis capable, j'ai confiance en moi. »





Bardghji pourrait quitter Barcelone cet été.





Durant le mercato hivernal, Bardghji a été annoncé sur le départ, le FC Porto figurant parmi les clubs intéressés. À l'époque, Flick avait fermé la porte à un départ pour l'ailier suédois, mais cet été, une opportunité de départ pourrait se présenter.





Barcelone recherche un ailier, et bien que Marcus Rashford soit le favori, le profil idéal serait celui d'un joueur polyvalent capable d'évoluer sur les deux ailes. Si un tel joueur arrive, cela ouvrirait la voie à un départ de Bardghji – que ce soit en prêt ou par transfert – car il risquerait de perdre sa place de titulaire sur l'aile droite.





Bardghji sera assurément l'un des joueurs à suivre de près durant le mercato estival. Il aura des occasions de quitter Barcelone, et ses déclarations – qui n'ont certainement pas plu à Flick – l'ont probablement rapproché d'un départ.