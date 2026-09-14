« Je mérite de gagner le Ballon d’Or cette année »

Lamine Yamal estime qu’il mérite le Ballon d’Or, comme l’a déclaré l’attaquant espagnol dans une interview accordée à Movistar.

Yamal est en grande forme cette année avec le FC Barcelone. La saison dernière, l’ailier de dix-neuf ans avait déjà inscrit 24 buts et délivré 18 passes décisives, et il a également démarré cette saison sur les chapeaux de roue.

Lors des cinq premières journées de Liga, il a déjà trouvé le chemin des filets à six reprises, et il a également marqué lors du match de Ligue des champions contre Feyenoord (5-1).

« Je crois sincèrement qu’il y a deux joueurs qui sont les meilleurs du monde, et cette année je le mériterais en raison de ce que j’ai gagné », a commencé Yamal au sujet de cette prestigieuse récompense.

L’autre joueur auquel Yamal fait référence est l’attaquant du Real Madrid Kylian Mbappé. « Pour moi, Mbappé et moi sommes les deux meilleurs joueurs du monde. Pour moi, c’est clair, et tous ceux qui regardent les matches le savent. »

Yamal estime toutefois qu’il mérite ce prix devant le Français, en raison du nombre de trophées qu’il a remportés cette saison. L’international espagnol, capé à 33 reprises, a remporté la Coupe du monde l’été dernier et a été sacré champion d’Espagne.