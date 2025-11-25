"Je me sens honteux", Guardiola s'excuse après sa gênante altercation avec un caméraman

Guardiola a échangé des mots avec le milieu de terrain de Newcastle, Bruno Guimaraes, après le coup de sifflet final et a également été aperçu en train de s'en prendre à un caméraman lors d'un échange surprenant.

Guardiola présente ses excuses pour son comportement à Newcastle.

Guardiola s'est de nouveau adressé à la presse lundi et a pris le temps de présenter ses excuses pour son comportement à Newcastle. L'entraîneur de City semblait très frustré de voir son équipe battue par Newcastle dans des scènes houleuses sur le terrain après le coup de sifflet final. Il est revenu sur la situation lors d'une conférence de presse avant le match de Ligue des Champions de son équipe contre le Bayer Leverkusen et a admis qu'il n'était pas fier de son comportement. Guardiola a déclaré aux journalistes : « Je m'excuse. Je suis gêné, honteux, quand je vois ça. Je n'aime pas ça. Je me suis excusé immédiatement auprès du caméraman. Je suis comme je suis. Après 1 000 matchs, je ne suis pas parfait, je fais de grosses erreurs. Ce n'est pas le problème. Ce qui est sûr, c'est que je défends toutes les équipes et mon club, ça c'est certain. La raison ? Je veux défendre mon équipe et mon club. »

L'entraîneur de City a également expliqué sa conversation avec Guimaraes : « Nous connaissons Bruno depuis de très nombreuses années et à chaque fois après le match, même à l'Etihad, nous discutons dans le tunnel ou ailleurs, systématiquement. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Nos chemins se croisent toujours et j'ai toujours de bonnes relations avec lui. J'adore ça. Je suis quelqu'un d'émotif, j'aime parler, bouger les mains, les bras, tout ça. »

Guardiola se concentre désormais sur l'Europe et un match qui marquera son 100e match de Ligue des Champions à la tête de Manchester City. L'entraîneur de 54 ans confie que ce nouveau cap franchi lui donne un coup de vieux : « Je me rends compte que je vieillis. Chaque match est un cap. C'est bien. Cela signifie que chaque saison, nous avons atteint ce niveau. C'est une compétition immense. C'est spécial pour les joueurs. Se mesurer aux meilleures équipes d'Europe est incroyable, une expérience formidable. Pour le club, en termes de réputation, de prestige et de finances, c'est extrêmement important. »