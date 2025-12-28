"Je me demandais si je devais marquer", Lewandowski dénonce le Barça

Son bilan aurait pu être encore meilleur si la direction ne lui avait pas demandé, à un moment donné, de ne plus marquer.

En novembre, il a été révélé que le FC Barcelone avait demandé à Lewandowski de ne pas marquer en Liga lors des deux derniers matchs. Il comptait alors 23 buts à son actif, et s'il en avait inscrit 25, une clause aurait été activée, entraînant le versement de 2,5 millions d'euros au Bayern Munich.

Lors d'une interview accordée au journaliste polonais Bogdan Rymanowski (via Marca), Lewandowski a confirmé avoir reçu cette demande et a également donné son avis sur cette requête pour le moins surprenante.

« Il y a des choses dont je ne veux pas parler. J'ai un grand respect pour Barcelone et pour ceux qui y travaillent. J'étais conscient de la situation du club. Il y avait beaucoup d'autres problèmes à régler pour le bien du club.

En résumé, c'était un bonus, et on sait qu'à cette époque, Barcelone cherchait à économiser chaque euro. Ce n'était pas négligeable, et pour moi, rien n'a changé. Je n'y vois aucun inconvénient, mais ça m'a trotté dans la tête et je me suis demandé si je devais marquer ou non. »

La situation financière de Barcelone s'est améliorée ces dernières années, mais le fait que Lewandowski ait été prié de ne pas marquer pour économiser 2,5 millions d'euros montre à quel point le club était au bord du gouffre. Chaque somme compte pour les Catalans, qui n'ont toujours pas retrouvé le régime d'équilibre 1-1 en Liga, et cette petite économie a dû être un soulagement.

L'objectif de Barcelone est de continuer à améliorer ses finances dans les années à venir, mais ce sera plus facile à dire qu'à faire.