"Je m'en fiche", De Bruyne s'agace sur son transfert

De Bruyne se concentre sur son retour et non sur les spéculations, alors que son contrat à City entre dans ses six derniers mois.

Le milieu de terrain belge a été associé à un départ de l'Etihad une fois son contrat expiré, mais refuse de se laisser entraîner dans des spéculations - bien qu'il soit désormais en mesure de négocier un accord avec des clubs étrangers avant un transfert estival. De Bruyne a connu une période torride avec les blessures au cours des 18 derniers mois, n'ayant fait que 31 apparitions en Premier League depuis le début de la saison dernière, et pourrait chercher à rejoindre un championnat moins intense. Il se concentre simplement sur son retour à son meilleur niveau, pour l'instant.

Interrogé sur son avenir, De Bruyne a déclaré aux journalistes : "Je m'en fiche. J'essaie juste de revenir à mon niveau.

"Je sens que je m'améliore chaque semaine. Je peux jouer 90 minutes maintenant. "Cela a été une période difficile avec cette blessure."

Autrefois meilleur milieu de terrain du monde et l'un des meilleurs de l'histoire de la Premier League, De Bruyne a 33 ans et ne sera probablement pas en mesure de jouer au maximum de ses capacités pendant plus de 50 matchs par saison. On ne sait pas encore où il voit son avenir après City, mais il pourrait préférer un transfert vers un championnat où les exigences physiques sont moins importantes. Un transfert en Arabie Saoudite a été évoqué et il pourrait suivre d'autres stars vieillissantes comme Cristiano Ronaldo, Karim Benzema et Neymar au Moyen-Orient pour un dernier et énorme contrat.

De Bruyne terminera les six derniers mois de son contrat à City, espérant contribuer à renverser la situation désastreuse de cette saison. Une fois son contrat expiré, il aura sans doute de nombreux prétendants à travers l'Europe et le reste du monde et il devra alors prendre une décision.