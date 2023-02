"Je m'en fiche !" Carlo Ancelotti très dur avec un attaquant

Le Real Madrid a battu Elche 4-0 au Santiago Bernabeu mercredi soir, laissant les madridistas et les joueurs satisfaits de leur équipe.

Marco Asensio était particulièrement heureux de son ouverture du score, mais les mots de son manager ont peut-être enlevé de l'éclat à la soirée.

Carletto pas concerné

La course d'Asensio et sa frappe dans la lucarne ont illustré le talent du joueur, mais contre la lanterne rouge de la Liga.

Après le match, on a demandé au manager Carlo Ancelotti si Asensio resterait au Real Madrid cette saison - Diario AS a rapporté sa réponse. Le contrat d'Asensio se termine cet été.

"Il me semble bien, je ne sais pas s'il va rester ou pas. Il peut ou non rester, je ne sais pas, je ne m'en soucie pas beaucoup. Nous avons un défi très important à relever cette saison. L'important, c'est qu'il contribue, comme l'année dernière. Qu'il continue comme ça, et le club prendra la décision la plus appropriée."

Asensio a maintenu qu'il voulait rester au club, après avoir cherché à partir l'été dernier. Pourtant, selon les dernières informations, il est peu probable que le club offre à Asensio le rôle et le salaire qu'il souhaite.Le Real Madrid a l'habitude de jouer à la dure avec ses contrats, notamment avec Sergio Ramos.