Le milieu de terrain néerlandais Kees Smit a reconnu être déçu par le blocage de son avenir durant le mercato estival, affirmant qu'il n'exclut toujours pas un départ de son club, l'AZ Alkmaar, sans pour autant fermer la porte à une saison supplémentaire.

Les derniers mois ne se sont pas déroulés comme le joueur l'espérait, puisqu'il a reçu un coup dur après avoir été écarté de la liste des Pays-Bas pour la Coupe du monde, ce qui l'a privé de participer à la compétition la plus importante de l'année, qu'il espérait voir servir de tremplin vers une étape plus grande dans sa carrière professionnelle.

Et bien que des clubs comme le Real Madrid, le Barça, le Bayern Munich et Chelsea aient suivi le joueur de près tout au long de la saison, cet intérêt ne s'est pas encore concrétisé par des offres officielles.

Smit avait confié le dossier de son avenir au célèbre agent Jorge Mendes, mais les exigences de l'AZ Alkmaar, qui réclame 70 millions d'euros pour s'en séparer, entravent toute négociation.

Le joueur a déclaré, dans des propos accordés à la chaîne néerlandaise ESPN :

« Je m'attendais à plus que cela à ce stade. La vérité, c'est que je ne sais pas où je vais jouer. Il y a une possibilité que je parte, et il y a aussi une possibilité que je reste, et c'est la situation actuelle. Il n'y a rien de plus que je puisse ajouter à ce sujet. »

Le rapport a indiqué que des clubs comme le Real Madrid ont préféré recruter d'autres options pour renforcer leur milieu de terrain, tandis que le reste des grands clubs européens s'est abstenu de présenter des offres en raison du prix élevé du joueur et de son absence à la Coupe du monde.

En revanche, des rapports néerlandais affirment que le PSV Eindhoven continue de suivre le joueur, mais Smit reste dans l'attente d'une offre importante de la part d'un club en dehors des Pays-Bas, son plus grand rêve demeurant de réussir sa carrière hors du championnat néerlandais.

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