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« Je lui parle en arabe » : le père de Ndiaye dévoile sa position sur l'offre d'Al Hilal

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I. Ndiaye
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L'attaquant sénégalais a pris sa décision finale

Le père du Sénégalais Iliman Ndiaye, ailier d'Everton, a dévoilé sa position concernant un transfert vers le club saoudien d'Al-Hilal au cours de la période à venir.

Des rapports de presse avaient révélé le souhait d'Al-Hilal de recruter Ndiaye lors de l'actuel mercato estival, le club anglais insistant pour obtenir une somme pouvant atteindre 70 millions de livres sterling.

Cependant, Mamadou Abdoulaye Ndiaye, le père de la star sénégalaise, a affirmé que ce dernier ne songe pas à rejoindre le championnat saoudien la saison prochaine, malgré les offres alléchantes qui lui sont présentées.

Le père de Ndiaye a déclaré, dans des propos rapportés par le site « Liverpool Echo » : « Beaucoup de gens m'ont appelé pour me dire qu'Iliman allait partir, mais soyez rassurés, il n'ira nulle part. »

Il a ajouté : « Il m'a appelé ce matin, je l'ai même taquiné avec quelques mots en arabe, et nous avons ri ensemble, mais il m'a dit qu'il n'avait pas l'intention d'aller en Arabie saoudite. »

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Il a conclu : « Il sait qu'il peut gagner beaucoup d'argent là-bas, mais il pense aussi que son niveau pourrait baisser ; il n'est pas du genre à privilégier l'argent au détriment de sa carrière. »

Ndiaye évolue à Everton depuis l'été 2024, lorsqu'il a rejoint ses rangs en provenance de l'Olympique de Marseille. Il a disputé 34 matches avec le club la saison dernière, n'inscrivant que 6 buts et délivrant 3 passes décisives.

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