Le défenseur Daniel Carvajal est officiellement sans club après son départ du Real Madrid, il pourrait donc signer à tout moment avec un nouveau club, même en dehors de la fenêtre des transferts. Dernièrement, des spéculations ont évoqué un engagement à Liverpool.

« Je crois qu’on parle de Liverpool, de Carvajal et d’un arrière droit. Donc oui, je dirais Liverpool », a déclaré l’ancien international anglais Joleon Lescott dans une émission sur TNT Sports, alimentant encore davantage les rumeurs. L’insider mercato David Ornstein ne l’a pas contredit.

Ce n’est un secret pour personne : les Reds ne sont pas totalement satisfaits de la situation actuelle au poste d’arrière droit. Conor Bradley sera encore absent un certain temps après son opération du genou, et le polyvalent Joe Gomez est lui aussi blessé.

Jeremie Frimpong est pour le moment la seule option de l’entraîneur Andoni Iraola, même si l’ancien joueur du Bayer Leverkusen n’a pas encore convaincu jusqu’ici et que, lors de la victoire 2-0 à Ipswich Town, le prêté par le FC Barcelone Ronald Araujo a été essayé à ce poste.

Le contrat de Carvajal, lui, n’a pas été prolongé à Madrid après 450 matches officiels, après qu’il n’a joué qu’un rôle secondaire chez les Merengue la saison dernière, à la suite d’une rupture des ligaments croisés en octobre 2024 et de son retour à l’été 2025.