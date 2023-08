Javier Tebas traité d'hypocrite !

La Liga a annoncé un accord avec l'Arabie Saoudite pour que "Visit Saudi" devienne le nouveau sponsor mondial de la ligue.

Le championnat, qui a changé de nom pour devenir La Liga EA Sports cet été, a révélé un accord de partenariat avec l'office du tourisme d'Arabie saoudite. On ne sait pas encore combien de temps durera l'accord, ni combien d'argent il rapportera à la ligue.

L'ambassadeur Iker Casillas a déclaré que cet accord permettrait de continuer à "développer des liens et des alliances" avec le monde arabe, tandis que le directeur général Oscar Mayo a affirmé qu'il témoignait d'un "engagement clair et ferme" en faveur du développement du football en Arabie saoudite et dans le reste du monde, ainsi que de l'inspiration de la prochaine génération de footballeurs.

Des associations et des collaborations innovantes sont également mentionnées dans le cadre de l'accord, mais on ne sait pas encore de quoi il s'agit. Visit Saudi espère que cela l'aidera à atteindre son objectif de faire de l'Arabie saoudite "la destination la plus attrayante tout au long de l'année".

Certains se sont interrogés sur l'implication du président de la Liga, Javier Tebas, dans cette affaire. Tebas a critiqué avec véhémence l'implication des pétro-États dans le football, notamment en soumettant à l'UEFA des plaintes relatives au fair-play financier concernant Manchester City et le Paris Saint-Germain. Il a également critiqué l'accord passé par la Fédération espagnole de football avec l'Arabie saoudite pour que les matches de la Supercoupe d'Espagne se déroulent dans ce pays.