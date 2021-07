Javier Tebas toujours aussi ferme au sujet de Lionel Messi

Le président de la Liga a rappelé que les règles sont les règles. Ainsi, le Barça ne doit pas s'attendre à un coup de pouce pour signer l'Argentin.

Javier Tebas ne cesse de le répéter : il ne reculera pas d'un pouce face aux demandes de flexibilité dans la limite de salaires qui lui viennent de Barcelone. Le Barça dépasse le plafond et, pour le moment, sans ventes de joueurs significatives, il ne peut pas inscrire Lionel Messi et ses quatre nouvelles recrues...

En plus de travailler sur une baisse de la masse salariale, le club tente par tous les moyens de convaincre le président de la Liga d'autoriser le contrat préparé sur mesure pour Lionel Messi, star du football mondiale. Mais le dirigeant espagnol n'en a que faire, et campe sur ses positions avec beaucoup de fermeté.

"Il n'y a rien de prévu pour modifier quoi que ce soit"

"Il est impossible de faire ce type de tricherie. En plus, il faut l'enseigner à tous les clubs, c'est un droit qu'ils ont. Le contrôle économique préserve l'intégrité de la compétition, rend la Liga durable", avait d'abord expliqué Javier Tebas, on ne peut plus clair dans une interview sur la chaîne YouTube de Ramon Álvarez de Mon.

Présent au lors du Gala de Campeones 2021, il a livré un discours similaire, prévenant une nouvelle fois les Catalans. "Tout dépend du Barça. Ils connaissent les règles à propos du contrôle économique et il n'y a pas d'exceptions", a rappelé le président de la Liga, évoquant cette fois la confiance des dirigeants barcelonais.

"Lorsque vous devez modifier des règles, il existe certaines conditions et à ce jour, il n'y a rien de prévu pour modifier quoi que ce soit. Le Barça me dit qu'ils ont l'espoir de vendre quelqu'un ou de baisser le salaire de quelqu'un d'autre, mais jamais de modifier les règles pour que Messi reste", a-t-il martelé. Le message est passé.