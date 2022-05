Javier Tebas dézingue encore le PSG

Le président de La Liga, Javier Tebas, a estimé que le PSG ruine le football européen suite au récent renouvellement de Kylian Mbappé.

Tebas a affirmé que les données financières du PSG peuvent inclure des contributions de sponsoring qui ne sont pas conformes aux règles du fair-play financier de l'UEFA.

"Je ne vais pas répondre au président de la Ligue 1, c'est la même lettre qu'ils m'ont envoyée, mais un président différent", a déclaré Tebas.

"Nous ne permettrons pas à une équipe européenne de détruire l'écosystème du football européen. La plainte que nous allons déposer auprès de l'UEFA a déjà été rédigée.

" Il ne s'agit pas de faire de l'esbroufe, mais de données financières objectives. Des pertes d'environ 300 millions d'euros et des revenus plus importants que le [Real] Madrid, [Manchester] United et Barcelone, des données que personne ne croit.

" Et ils renouvellent [Kylian] Mbappé. C'est impossible s'il n'y a pas de tricherie dans le sponsoring ou des apports en capital supérieurs à ceux autorisés par l'UEFA.

"Ce n'est pas un problème français, c'est un problème de l'écosystème du football européen. Nous sommes comme les Robin des Bois européens. J'ai parlé à d'autres ligues, certaines d'entre elles vont nous rejoindre.

"Nous allons le faire quoi que dise le président de la ligue française. Ils me connaissent déjà en Europe.

"Écoutez [le président du PSG] Nasser [Al-Khelaifi], ce que vous faites bousille le football. C'est aussi dangereux que le projet de Super League".

Tebas a ensuite révélé que LaLiga avait signalé à la fois Manchester City et le PSG suite au transfert de Neymar de Barcelone au club de Ligue 1.

"Lorsque nous avons signalé l'affaire Neymar, nous avons signalé deux clubs, City et le PSG", a ajouté Tebas.

"Les deux clubs ont été sanctionnés par l'UEFA. Que s'est-il passé ? Dans une décision très étrange, les deux ont été graciés par [le Tribunal arbitral du sport] TAS.

"Nous l'avons étudié et nous allons essayer de ne pas laisser cela se reproduire".