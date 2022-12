Japon – Croatie : diffusion TV, live streaming, compos probables et avant-match

Où voir le match, heure du coup d'envoi, les compositions des équipes : GOAL vous dévoile toutes les informations utiles sur Japon-Croatie.

Le Japon rêve de son premier quart, la Croatie veut faire aussi bien qu'en 2018

Le Japon a créé la sensation lors du premier tour en terminant en tête du groupe E avec des victoires contre l'Allemagne puis contre l'Espagne. Son seul accroc aura été une défaite contre le Costa Rica, finalement sans conséquence.

Après trois échecs en huitième de finale (2002, 2010, 2018), le Japon espère enfin briser sa malédiction et obtenir une qualification historique pour les quarts de finale.

Pour cela, il lui faudra vaincre la Croatie, finaliste de la précédente édition, en 2018, et qui est invaincu dans cette Coupe du monde 2022. Les partenaires de Luka Modric n'ont pourtant pas convaincu avec deux 0-0 (contre le Maroc et la Belgique) et une victoire 4-1 contre la faible équipe canadienne.

Date, horaire et lieu de Japon-Croatie

Date : lundi 5 décembre 2022

Ville : Doha (Qatar)

Stade : 974 Stadium

Heure du coup d'envoi : 16h00 heure française

Compétition : Huitième de finale de la Coupe du monde 2022.

Arbitre de la rencontre : Monsieur Ismail Elfath (Etats-Unis d'Amérique).

Sur quelle chaîne voir le match Japon-Croatie ?

En France, la confrontation entre le Japon et la Croatie sera diffusée exclusivement sur beIN SPORTS 1.

Les commentaires seront assurés par Jean-Charles Sabattier et Patrick Guillou.

Le streaming pour voir le match Japon-Croatie

En France, il sera de possible de voir la rencontre en Streaming via l'application beIN CONNECT.

Les compositions probables de Japon-Croatie

Pour cette rencontre face à la Croatie, le défenseur japonais Ko Ikatura sera suspendu après reçu deux cartons jaunes lors de la phase de groupes.

Takefusa Kubo est incertain pour ce huitième de finale tandis que Wataru Endo et Hiroki Sakai ont repris l'entraînement et devraient être apte pour jouer ce match.

Dans les rangs croates, tous les joueurs sont disponibles mais deux joueurs sont sous le coup d'une suspension pour les quarts de finale en cas de carton jaune face à Japon : Luka Modric et Dejan Lovren.

L'équipe probable du Japon : Gonda - Tomiyasu, Taniguchi, Yoshida - Ito - Morita, Tanaka, Nagatomo - Doan, Maeda, Kamada.

L'équipe probable de la Croatie : Livakovic - Juranovic, Lovren, Gvardiol, Sosa - Kovacic, Brozovic, Modric - Kramaric, Livaja, Perisic.

Les statistiques à connaître avant Japon-Croatie

● Ce sera la troisième rencontre entre le Japon et la Croatie en Coupe du monde. Les Croates sont invaincus avec une victoire 1-0 en 1998 et un match nul 0-0 en 2006.

● C'est la quatrième fois que le Japon participe aux huitièmes de finale. Ils ont échoué trois fois précédemment : contre la Turquie en 2002, contre le Paraguay en 2010 et contre la Belgique en 2018.

● Seulement deux équipes asiatiques ont atteint les quarts de finale de la Coupe du monde : la Corée du Nord en 1966 et la Corée du Sud en 2002.

● C'est la troisième fois que la Croatie participe aux huitièmes de finale. Ils ont toujours franchi ce tour : en 1998 contre la Roumanie et en 2018 contre le Danemark.

● Ivan Perisic est le co-meilleur buteur de la Croatie dans les grandes compétitions (Coupe du monde et Euro) avec 9 buts (à égalité avec Davor Suker). Perisic est également le meilleur passeur décisif de la Croatie dans les grandes compétitions (7 passes décisives).