À la demande d’ESPN, Ron Jans revient sur sa longue carrière d’entraîneur. L’ancien technicien de 62 ans admet, au cours de cet entretien, qu’il aurait pu gérer certaines situations différemment dans certains clubs.

Jans a entraîné aux Pays-Bas le FC Groningen, le sc Heerenveen, le PEC Zwolle, le FC Twente et le FC Utrecht. À l’étranger, il a vécu des expériences au Standard de Liège et au FC Cincinnati, qui se sont soldées par des échecs. « Mais je referais les deux sans hésiter. »

« Au Standard, j’aurais cherché à peser davantage sur la composition de l’équipe, ce qui n’était pas le cas. Ce club est en difficulté depuis près de vingt ans ; c’est un peu le Feyenoord belge, le grand club wallon », analyse Jans à propos de son passage éclair au Standard, où il a été limogé après seulement onze matchs.

« J’aurais aimé rester un peu plus longtemps. Dès que j’ai senti que certaines personnes voulaient s’ingérer dans mes choix de composition, j’ai refusé. C’est l’une des raisons de mon départ », analyse-t-il avec lucidité, des années plus tard.

Aux États-Unis, son passage à FC Cincinnati s’est conclu par un départ forcé suite à une polémique médiatique sur le racisme. « Il ne faut jamais employer ce mot en N. Je l’ai chanté et, deux semaines plus tard, je me suis retrouvé devant une commission. Le club avait des soucis avec certains joueurs et, au final, j’ai servi de bouc émissaire. »

Il assume : « Je n’aurais pas dû entonner ce chant, mais je suis tout sauf un raciste. Je refuse qu’on me mette un bâillon. J’aurais dû m’en douter, mais c’est aussi ma nature : un brin naïf et parfois trop franc. »

Après des années passées sur les terrains d’entraînement, l’heure est désormais à la retraite. « Certains pensent bien me connaître et assurent que l’envie finira par me reprendre. J’en doute. Même si le FC Barcelone m’appelait aujourd’hui, je répondrais : désolé, ce n’est pas pour tout de suite. Je veux d’abord savourer cette pause et je suis convaincu que cela me comblera. »