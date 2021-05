Jamie Carragher pense que Liverpool est la destination idéale pour Harry Kane

L'ancien défenseur des Reds estime que Liverpool est la destination idéale pour Harry Kane. Seul bémol, le prix trop conséquent demandé par les Spurs.

Jamie Carragher affirme que Liverpool serait la "destination parfaite" pour Harry Kane, mais la légende des Reds doute qu'un accord soit conclu pour l'attaquant car il coûtera à tout prétendant plus de 100 millions d'euros. Jurgen Klopp n'a pas ce genre d'argent à dépenser, et même s'il le faisait, Kylian Mbappé et Erling Haaland seraient favorisés.

Jamie Carragher est déçu par cela, car il estime nécessaire qu'un joueur arrive pour remplacer Roberto Firmino. Harry Kane est actuellement en train d'étudier les différentes options avant de pousser plus concrètement pour obtenir son départ. L'ancien défenseur des Reds, Jamie Carragher, a donné son avis au Telegraph.

"Kane fait pression pour un transfert à un moment inopportun de sa carrière"

"De tous les clubs qui pourraient attirer Harry Kane cet été, une destination parfaite n'est jamais mentionnée : Liverpool. Kane est exactement ce qui manquait à Liverpool cette saison, et ferait confortablement l'ajustement en travaillant sous Jurgen Klopp après avoir excellé sous Mauricio Pochettino", a expliqué l'Anglais.

"J'adore ce que Roberto Firmino a fait pour mon ancien club - et il a trouvé la forme de buteur au bon moment ces dernières semaines - mais personne ne contestera le fait que Kane peut faire ce que le Brésilien fait et plus encore. Aux côtés de Kevin De Bruyne, Kane est actuellement mon joueur préféré de Premier League", a-t-il ajouté.

"Le fait que Liverpool ne poursuivra pas l'attaquant anglais souligne le problème de Kane alors qu'il cherche le bon club pour réaliser ses ambitions. Aussi brillant soit-il, la position de Liverpool est correcte. Pour de nombreuses raisons, un transfert aussi coûteux n’a aucun sens (...) Il y a tellement de jeunes attaquants de classe mondiale ou potentiellement de classe mondiale, Kane fait pression pour un transfert à un moment inopportun de sa carrière et sur le marché des transferts", a enfin estimé l'ancien des Reds.