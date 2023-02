Jamie Carragher exécute Virgil van Dijk après l'humiliation face au Real Madrid

La défaite 5-2 de Liverpool en Ligue des champions contre le Real Madrid mardi a conduit la légende du club Jamie Carragher à s'en prendre à l'état actuel des choses à Anfield.

Les Reds vivent une saison cauchemardesque et leurs faiblesses ont été brutalement exposées par les Blancos, qui sont revenus de leur défaite 2-0 pour prendre une avance confortable à Bernabeu à la mi-mars.

Cette nuit, la défense du club d'Anfield a encore été mise à mal, et Carragher a brutalement rappelé à Virgil van Dijk les commentaires qu'il avait faits il y a deux mois à peine.

"Virgil van Dijk a dit que je ne serais pas dans ce back four il y a deux mois - je pense que je prendrais sa place en ce moment !". Carragher a déclaré à CBS Sport.

"Joe Gomez ce soir - peut-être que je ne devrais pas donner un coup de pied à quelqu'un quand il est à terre - mais nous continuons à parler des joueurs de milieu de terrain dont Liverpool a besoin, et c'est vrai, mais je pense que Liverpool a aussi besoin de défenseurs parce que quand ils sont exposés, ils ne peuvent pas défendre."

Carragher : Liverpool, un désastre absolu

Bien que ces deux joueurs aient été épinglés par Carragher, il a souligné que les problèmes auxquels le manager Jurgen Klopp est confronté sont bien plus profonds.

"Toute la saison, Liverpool a été une véritable pagaille sur le plan défensif. Cette équipe avait un excellent bilan défensif cette saison, mais nous savons que le milieu de terrain n'a plus d'énergie, que les joueurs offensifs du trio de tête n'ont plus la cohésion qu'il y avait auparavant", a-t-il déclaré.

"La défense de Liverpool, dont on nous a dit qu'elle comptait certains des meilleurs joueurs défensifs du monde, ne peut pas faire face. Pendant des années, ils ont eu devant eux un front six qui travaillait plus dur et plus intelligemment que n'importe quelle équipe du monde du football. Maintenant que ce n'est plus le cas, tout s'est écroulé.

"Ce que je dirais, c'est qu'en tant que fan de Liverpool, nous adorons ce manager et cette équipe, qui ont tant fait pour le club au cours des quatre ou cinq dernières années, nous détestons dire quelque chose de négatif parce qu'ils ont tant fait. Mais ils sont huitièmes en Premier League, ils viennent de se faire battre 5-2. Je sais que c'est le Real Madrid, mais ce sont les deux équipes qui étaient en finale la saison dernière. Ce que nous observons cette saison n'est pas acceptable.

"Nous continuons à chercher des raisons et des excuses mais c'est loin d'être suffisant."

Liverpool se déplace à Crystal Palace en Premier League samedi pour son prochain match.