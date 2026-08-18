Jamal Musiala de nouveau pris d’un malaise lors d’un match amical du Bayern Munich

Jamal Musiala a de nouveau été victime d’un malaise mardi lors d’un match du Bayern Munich. Cela s’est produit peu après l’entrée en jeu du milieu de terrain dans le match amical remporté 4-2 contre Heidenheim.

Musiala est entré en jeu mardi après une heure de jeu. Quatre minutes après son entrée, le meneur de jeu s’est écroulé, après quoi des joueurs des deux clubs ont formé un cercle autour de lui. Les médecins se sont rapidement occupés de Musiala, qui a pu quitter le terrain par ses propres moyens après les soins.

L’international allemand avait également été victime d’un malaise samedi. Cela s’était produit peu après son entrée en jeu en fin de match lors du match amical contre le RB Leipzig. Musiala s’était assis au sol et avait eu besoin de l’aide de plusieurs secouristes.

La frayeur était grande samedi, notamment chez son coéquipier Ismael Saibari. Musiala a finalement quitté le terrain sans aide, au grand soulagement de tout le monde au Bayern.

Le directeur technique Max Eberl a donné une mise à jour sur Musiala après la rencontre face au RB Leipzig. « Il va bien maintenant. Et c’est le principal. Nous ne pouvons pas encore en dire beaucoup plus », a-t-il déclaré à Sport1.

Musiala a depuis réagi sur Instagram. « Tout d’abord : je vais bien ! Je suis extrêmement reconnaissant pour vos messages et votre soutien ! Je comprends que beaucoup d’entre vous soient inquiets. Je veux dissiper ces inquiétudes aujourd’hui et expliquer la situation : on m’a diagnostiqué de brèves crises d’absence temporaires – mais très faciles à traiter –, causées par un trouble neurologique. Elles peuvent entraîner des incidents comme ceux qui se sont produits récemment, par exemple lors du match contre Leipzig et du match à Heidenheim. »

« Je sais qu’elles peuvent sembler effrayantes au premier abord, mais pour moi, elles font simplement partie de mon quotidien à l’heure actuelle. Je bénéficie d’un excellent suivi médical et je reste très optimiste », a ajouté Musiala.