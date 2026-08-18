Jamal Musiala est de nouveau tombé malade mardi lors d’un match du Bayern Munich. Cela s’est produit peu après l’entrée en jeu du milieu de terrain dans le match amical gagné 4-2 contre Heidenheim.

Musiala est entré en jeu mardi après une heure de jeu. Quatre minutes après son entrée, le meneur de jeu s’est écroulé, après quoi des joueurs des deux clubs ont formé un cercle autour de lui. Les médecins ont rapidement pris en charge Musiala, qui a pu quitter le terrain par ses propres moyens après les soins.

L’international allemand avait également été victime d’un malaise samedi. Cela s’était produit peu après son entrée en jeu en fin de match lors de la rencontre amicale contre le RB Leipzig. Musiala s’était assis au sol et avait eu besoin de l’aide de plusieurs secouristes.

La frayeur était grande samedi, notamment chez son coéquipier Ismael Saibari. Musiala a finalement quitté la pelouse sans aide, au soulagement général au Bayern.

Le directeur technique Max Eberl a donné une mise à jour sur Musiala après la rencontre face au RB Leipzig. « Il va bien maintenant. Et c’est le plus important. Pour le reste, nous ne pouvons pas encore en dire beaucoup », a-t-il déclaré à Sport1.

Musiala n’a pas encore réagi à ces malaises survenus lors de deux matches amicaux consécutifs. Le Bayern affrontera le Borussia Dortmund samedi lors du match pour la Supercoupe d’Allemagne.