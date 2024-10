Jadon Sancho, les tatouages interdits !

Les tatouages ​​de la star de Chelsea Jadon Sancho ont été floutés sur EA FC 25.

Les joueurs soucieux du détail ont souligné qu'EA FC 25, anciennement connu sous le nom de FIFA, ne recrée pas fidèlement tous les tatouages de Sancho. En particulier, la manche de son bras droit - comportant des personnages animés bien-aimés tels que Sonic the Hedgehog, Mario, Spiderman et Bart Simpson - a été modifiée.

Si la forme générale et l'emplacement de la manche restent intacts, les personnages emblématiques ont été supprimés de la version numérique et remplacés par de l'encre noire unie pour conserver l'aspect visuel d'un tatouage. La raison derrière ce changement réside dans les restrictions de droits d'auteur. EA Sports, malgré ses efforts pour créer des représentations réalistes des joueurs, ne détient pas les droits de présenter les personnages populaires qui ornent la manche de Sancho. En conséquence, les développeurs du jeu n'ont eu d'autre choix que d'apporter des modifications à l'apparence de l'ailier de Chelsea dans le jeu.

Sancho se fait voler ses tatouages

Ce n’est pas la première fois que Sancho se fait voler ses tatouages en jeu vidéo. En 2019, lorsque le jeu s’appelait encore FIFA, Sancho avait exprimé son mécontentement quant au fait que ses tatouages avaient disparu. « Mon tatouage doit être dans le prochain jeu FIFA », avait alors fait remarquer la star, appelant à une représentation plus précise de son art corporel. Il avait également exhorté EA à peaufiner sa coiffure, notant que sa coupe distinctive n’était pas fidèlement reproduite dans l’édition FIFA 20. Tous les tatouages de Sancho ne sont pas des hommages à des personnages de dessins animés et à des stars de jeux vidéo. L’une de ses pièces les plus personnelles et les plus poignantes est un tatouage dédié à son jeune frère, décédé dans sa jeunesse.

Sancho a fait un bon début de carrière à Chelsea, montrant des éclairs du talent qui a fait de lui l’un des joueurs les plus recherchés d’Europe. L’ailier devrait débuter lors du prochain match de phase de groupes de l’Europa Conference League des Blues contre l’équipe belge de La Gantoise le 3 octobre.