Jacquet, la blessure qui tombe mal

Les Reds ont conclu un accord d'une valeur de 60 millions de livres sterling (82 millions de dollars) pour s'attacher les services du défenseur central cet été, mais ce dernier est désormais confronté à une longue période d'indisponibilité.

Lors de la rencontre entre Rennes et Lens, perdue 3-1 face au surprenant leader du championnat, Jacquet a semblé souffrir d'une grave blessure à l'épaule. Le Rennais a été évacué du terrain par le staff médical de son club. Après avoir crié de douleur en tombant, il portait son bras dans une écharpe improvisée avec son maillot, laissant supposer qu'il avait subi une blessure importante.

Durant son temps de jeu, Jacquet a réussi 28 passes sur 32 tentées et a également perdu deux duels.

Alors que beaucoup s'attendaient à voir Jacquet remplacer Virgil van Dijk dans le onze de départ, l'entraîneur des Reds, Arne Slot, est confiant quant à la titularisation de l'international néerlandais au terme de son contrat, qui court jusqu'en 2027.

Il a déclaré : « Ici, rien n'est jamais décidé dans la précipitation ; il s'agit toujours d'une vision à long terme, d'une décision mûrement réfléchie.

Bien sûr, nous savons que Virgil ne jouera plus pour ce club pendant dix ans, mais il lui reste un an et demi de contrat. Il sera donc avec nous pendant cette période, et peut-être même plus longtemps s'il continue à être aussi en forme. Comme je l'ai déjà dit, c'est un véritable exploit pour lui, à son âge, de jouer tous les trois jours, non seulement pour son club, mais aussi pour son pays. »

« J’espère qu’il restera en aussi bonne forme pendant plusieurs années, mais ce club n’est pas dupe : nous savons qu’il y aura une vie sans Virgil dans les années à venir. Je peux affirmer, pour chaque poste, que ce club pense non seulement au court terme, mais aussi au moyen et au long terme dans ses décisions. »

Jacquet a été titularisé à 19 reprises avec Rennes cette saison et Slot est ravi de le voir rejoindre Anfield.

Il a déclaré : « C’est évidemment très réjouissant. C’est un immense talent, peut-être même plus que du talent, mais on parle de talent compte tenu de son jeune âge. De plus, nous n’étions pas les seuls intéressés, ce qui est un bel hommage au travail acharné de ceux qui recrutent.

« Un tel talent, et un autre exemple du modèle que nous appliquons ici : de jeunes joueurs très talentueux, parfois en début de carrière, parfois déjà un peu plus expérimentés, mais toujours des joueurs jeunes qui peuvent nous faire progresser à court terme, et surtout à long terme. » Nous avons recruté beaucoup de joueurs récemment et, comme je l'ai dit à maintes reprises, l'avenir à moyen et long terme de ce club, et même à court terme, est très prometteur.

L'ancien joueur vedette Jamie Carragher pense que Jacquet pourrait remplacer Ibrahima Konaté dans l'équipe.

Il a déclaré : « Quand on analyse le style de jeu de Jérémy Jacquet, je me dis qu'Ibrahima Konaté ne signera pas de nouveau contrat.

Je pense que Liverpool va recruter un vrai défenseur central cet été, qui, j'imagine, jouera aux côtés de Virgil van Dijk. On se retrouvera alors avec deux très bons jeunes défenseurs centraux.

Ils ont encore besoin de temps de jeu, mais l'un d'eux, Giovanni Leoni, revient d'une rupture des ligaments croisés, donc la saison prochaine ne sera pas facile pour lui. Van Dijk, quant à lui, arrive en pleine forme après une Coupe du monde et aura un an de plus. »

« Donc, si Konaté ne signe pas, ils recruteront un autre joueur pour le remplacer – un défenseur central de haut niveau disponible immédiatement – et vous aurez ces deux-là en réserve. Je pense qu'ils auront encore beaucoup de temps de jeu. »