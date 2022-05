Jackpot pour le vainqueur de le l'Europa League

Mais ce n'est pas seulement la gloire de la Ligue Europa qui est en jeu à Séville, et nous examinons ici de plus près tout ce qui est en jeu.

L'UEFA attribue 630 000 euros à chaque équipe pour chaque victoire obtenue en Europa League.

Elle accorde ensuite 2,5 millions d'euros supplémentaires pour l'accession à la demi-finale, et le montant du prix augmente en finale.

Le finaliste gagne 4,6 millions d'euros, tandis que le vainqueur remporte un total de 8,6 millions d'euros.

Une place en Ligue des champions

En plus des énormes sommes d'argent offertes, le vainqueur sera assuré de participer à la phase de groupe de la Ligue des champions de la saison prochaine.

L'Eintracht Francfort n'a plus joué dans la plus prestigieuse des compétitions européennes depuis la saison 1959/60, tandis que les Rangers n'y ont plus participé depuis la campagne 2010/11.