Jack Grealish fait son retour dans son ancien amour, Everton. Le milieu offensif arrive en prêt en provenance de Manchester City. Grealish avait déjà évolué la saison dernière en prêt pour le club de l’entraîneur David Moyes.

À Manchester City, où son contrat court encore pour un an, Grealish n’était plus assuré d’une place de titulaire. L’international anglais, sélectionné à 39 reprises, espère retrouver du temps de jeu chaque semaine à Everton.

L’ancien joueur d’Aston Villa a disputé deux matches officiels depuis son retour à Manchester City, mais n’a contribué à aucun but en 53 minutes. Le week-end dernier, il ne figurait déjà plus dans le groupe.

Le joueur prêté avait connu un départ fulgurant la saison dernière à Everton et avait été élu Joueur du mois en août. Il a signé deux buts et six passes décisives en 20 matches, avant qu’une blessure au pied en février ne vienne tout gâcher.

« Ça fait tellement du bien. Je suis tellement heureux. Je pense que dans tous les domaines de la vie, pas seulement dans le football, je donne ma pleine mesure quand je me sens aimé. C’est ce que l’entraîneur, mes coéquipiers et surtout les supporters m’ont donné », s’est réjoui Grealish sur le site d’Everton.

« Chaque fois que je vois un supporter d’Everton, je ressens un amour pur ; la manière dont ils m’ont accueilli depuis ce premier match contre Leeds, je ne l’oublierai jamais. Cela compte beaucoup pour moi et j’espère avoir pu rendre heureux quelques supporters d’Everton », a ajouté la nouvelle recrue.

Grealish pourrait faire ses débuts avec Everton dès dimanche. Ce jour-là, Manchester United se rendra au Hill Dickinson Stadium.