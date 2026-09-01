Jack Grealish fait son retour chez son ancien amour, Everton. Le milieu offensif arrive en prêt en provenance de Manchester City. Grealish avait déjà évolué la saison dernière en prêt pour le club de l'entraîneur David Moyes.

À Manchester City, où son contrat court encore pour un an, Grealish n'était plus assuré d'une place de titulaire. L'international anglais aux 39 sélections espère retrouver du temps de jeu chaque semaine à Everton.

L'ancien joueur d'Aston Villa a disputé deux matches officiels depuis son retour à Manchester City, mais n'a contribué à aucun but en 53 minutes. Le week-end dernier, il ne figurait déjà plus dans le groupe.

Le joueur prêté avait connu un départ canon la saison dernière à Everton et avait été élu Joueur du mois en août. Il a inscrit deux buts et délivré six passes décisives en 20 matches, avant qu'une blessure au pied ne vienne tout gâcher en février.

« Ça fait tellement du bien. Je suis tellement heureux. Je pense que dans tous les aspects de la vie, pas seulement dans le football, je donne ma pleine mesure quand je me sens aimé. C'est ce que l'entraîneur, mes coéquipiers et surtout les supporters m'ont apporté », s'enthousiasme Grealish sur le site d'Everton.

« Chaque fois que je vois un supporter d'Everton, je ressens un amour pur ; la façon dont ils m'ont accueilli depuis ce premier match contre Leeds, je ne l'oublierai jamais. Cela signifie beaucoup pour moi et j'espère avoir pu rendre heureux quelques supporters d'Everton », ajoute la nouvelle recrue.

Grealish pourrait faire ses débuts avec Everton dès dimanche. Ce jour-là, Manchester United se déplacera au Hill Dickinson Stadium.