Sunderland discute avec Manchester City d’un prêt pour Jack Grealish, rapporte mercredi le journaliste David Ornstein de The Athletic. Une option d’achat pour l’an prochain est évoquée, lorsque le contrat du milieu de terrain à l’Etihad Stadium arrivera à son terme. Sunderland espère également que Manchester City continuera à prendre en charge une partie de son salaire.

Grealish est depuis un certain temps déjà pressenti pour quitter Manchester City, en prêt ou de manière définitive. Il n’est pas un choix régulier sous Enzo Maresca, qui l’a fait entrer en jeu contre Arsenal lors du Community Shield puis à domicile face à Bournemouth.

Le milieu de terrain très technique a été prêté à Everton la saison dernière. Grealish a inscrit deux buts et délivré six passes décisives en 22 matches, avant de souffrir d’une fracture de fatigue au pied en janvier et de devoir entamer sa rééducation.

Grealish a été recruté par Manchester City en 2021, qui a déboursé pas moins de 117 millions d’euros pour s’attacher ses services. Il a remporté plusieurs titres de champion avec le club ainsi que la Ligue des champions en 2023. Son compteur affiche 159 matches sous le maillot du cador.

Au fil du temps, Grealish a eu de moins en moins de temps de jeu à Manchester City. L’ancien manager Pep Guardiola a souligné que le choix d’écarter l’Anglais n’avait rien de personnel.

Sunderland veut également recruter Igor Paixão en provenance de l’Olympique de Marseille, rapporte Sky Sports. Le club de Premier League a déjà formulé une offre pour le Brésilien.