Le journaliste espagnol Jota Jordi a lâché une nouvelle bombe concernant l'avenir de l'Argentin Julian Alvarez, en affirmant que l'Atlético Madrid a donné, selon ses informations, un accord écrit au joueur pour rejoindre le Barça, à un moment où la tension monte à l'approche des dernières heures du mercato.

Lors de son intervention dans l'émission « El Chiringuito », au cours d'un débat animé avec Maria Tiraïsac et Damian Gonzalez, Jota Jordi a déclaré que l'Atlético Madrid n'a pas seulement autorisé Alvarez à s'exprimer publiquement sur son avenir, mais lui a également laissé, selon son récit, un accord écrit pour négocier son transfert au Barça.

Le journaliste espagnol a assuré qu'il dévoilera le 2 septembre des preuves et des documents qui, dit-il, viendront appuyer sa version, précisant que l'une des conditions posées par l'Atlético à Alvarez était de l'autoriser à parler, tout en donnant au club le feu vert pour son départ au Barça.

Jota Jordi a ajouté que le tableau interne à l'Atlético Madrid diffère, selon ses informations, de ce que le club affiche devant les médias, soulignant que les déclarations de Diego Simeone et des dirigeants du club sur leur volonté de conserver l'attaquant argentin ne reflètent pas ce qui se passe à huis clos.

Selon le récit de Jota Jordi, l'Atlético Madrid cherche à vendre Alvarez pour des raisons économiques, et le club redoute par ailleurs les conséquences de garder un joueur qui n'est pas convaincu de rester dans l'équipe, précisant que la direction du club a discuté avec le joueur et son entourage d'un possible départ, en particulier vers Arsenal.

Mais Alvarez, selon la même source, campe sur sa position de refus de rejoindre tout autre club, car il veut que sa seule destination, en cas de départ, soit le Barça, ce qui maintient l'opération en suspens jusqu'aux dernières heures du mercato.

Jota Jordi a insisté sur le fait que le Barça reste fortement présent dans le dossier, et que le club catalan est prêt à agir rapidement si l'Atlético décide d'ouvrir la porte à la vente du joueur, estimant que les heures restantes pourraient réserver un rebondissement surprise dans l'un des transferts les plus controversés de l'été.

En parallèle, l'Atlético Madrid poursuit ses démarches pour réorganiser son effectif avant la fermeture du marché, en cherchant des solutions offensives et en envisageant un possible départ d'Alexander Sørloth, tandis que l'avenir d'Alvarez reste le dossier le plus brûlant au sein du club.

Jota Jordi a conclu ses propos en affirmant qu'il a vu de ses propres yeux, selon lui, des documents et des messages relatifs à l'opération, s'engageant à les dévoiler pour prouver sa version, de sorte que tous les regards restent tournés vers les dernières heures du mercato, où Alvarez attend de savoir si le « feu vert » évoqué par Jota Jordi existe réellement, et s'il le conduira finalement au Barça.