« J'ai vu ce que tu as dit à mon sujet »… Nuno Mendes répond avec virulence à Yamal

Nuno Mendes, arrière gauche de l’équipe nationale portugaise et du Paris Saint-Germain, a affirmé que le match contre l’Espagne en huitièmes de finale de la Coupe du monde serait l’un des plus difficiles du tournoi, précisant qu’il avait hâte d’affronter directement la jeune star espagnole Lamine Yamal, ailier du FC Barcelone, qu’il juge « très talentueux et capable de faire basculer un match ».

Selon le journal espagnol « AS », le latéral a confié lors du stage de préparation de la sélection portugaise à Toronto qu’il répondait ainsi aux éloges de Yamal, qui l’avait présenté comme « le défenseur le plus coriace qu’il ait affronté » : « J’ai déjà visionné la vidéo. C’est un joueur très talentueux, nous allons nous affronter et ce sera un match intense. J’aime jouer contre lui ; c’est un jeune joueur qui possède un énorme potentiel et qui est capable de faire basculer un match. Nos confrontations sont toujours passionnantes. »

L’international portugais a également souligné que cette rencontre constituerait un test majeur pour les capacités de sa sélection : « Ce sera un match extrêmement difficile contre une équipe solide qui sait jouer au football et qui maîtrise bien la possession du ballon ; le jeu collectif sera d’autant plus important. Si nous parvenons à empêcher le ballon d’arriver jusqu’à Lamine, ce sera un bon début. »

Nuno Mendes, l’un des joueurs clés de la sélection portugaise dans cette compétition, récolte des éloges unanimes d’analystes et de supporters, certains allant jusqu’à le présenter comme le meilleur arrière gauche mondial actuel.

Interrogé sur ces éloges, il a répondu : « C’est toujours agréable d’entendre ce genre de compliments. C’est quelqu’un de formidable, et un bon joueur aussi, mais j’essaie de rester concentré sur mon objectif, qui est d’aider l’équipe nationale. »

Le Portugal aborde ainsi son huitième de finale face à l’Espagne, un choc attendu qui devrait offrir un duel tactique intense entre la solidité défensive de Mendès et la fulgurance offensive de Lamine Yamal.