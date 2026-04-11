« J’ai vécu un moment exceptionnel qui m’a profondément transformé »… Diop dévoile les raisons de son choix pour le Maroc

L'agent du défenseur Issa Diop a dévoilé les détails de la décision qui a conduit son client à choisir de représenter la sélection marocaine, affirmant que ce choix n'était pas uniquement motivé par des raisons professionnelles, mais qu'il découlait d'un sentiment d'appartenance profond qui le lie au Maroc depuis de nombreuses années.

Dans des propos relayés par la radio marocaine « Radio Mars », l’agent a expliqué que le défenseur n’avait pas abordé ce choix comme une décision sportive ou tactique, mais comme un retour évident aux sources : il a toujours entretenu un lien fort avec le Maroc grâce à ses visites régulières, au point d’en faire un pilier de son identité.

Il précise que le joueur était conscient des critiques que sa décision pourrait susciter, mais qu’il a choisi d’aller de l’avant, guidé par sa conviction et sa sincérité, convaincu que le véritable courage réside dans une décision dictée par les principes plutôt que par l’intérêt immédiat.

L’agent se souvient avec émotion du moment où Diop a enfilé le maillot national pour la première fois : un instant marquant qui l’a transformé, surtout lorsqu’il a entendu l’hymne marocain, symbole de l’aboutissement d’un long parcours affectif et d’une appartenance authentique aux « Lions de l’Atlas ».